Clima de amizade

00:00 · 27.01.2017

Às 6h38 (HV) desta sexta-feira a Lua entra em Aquário, signo da solidariedade e confraternização, por isso podemos curtir ainda melhor nossos amigos e a vida em grupo. O astral é propício para estabelecermos novos contatos e ampliarmos nosso círculo social. Graças a esse trânsito lunar a gente pode viver de modo intenso os valores aquarianos e participar mais de tudo o que se passa a nossa volta. A Lua em Aquário nos faz ver que o exercício da cidadania é único caminho para estabelecermos maior controle sobre as circunstâncias exteriores e, consequentemente, sobre as nossas próprias vidas. A influência aquariana, já muito nítida presente, possibilita que a gente aja de modo mais espontâneo e descontraído. E estes dias em particular são propícios para nos libertarmos de papéis pré-estabelecidos e rompermos com velhos condicionamentos ao nos relacionarmos com todos, em especial com quem a gente ama.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O trânsito lunar acontece agora sobre o seu setor das amizades e faz com que o período seja ótimo para você fazer contatos. Você tende a mostrar-se muito mais participante em relação ao que se passa em seu bairro ou cidade. DICA: seja realista e evite o idealismo excessivo.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Nesta fase a Lua ativa o ponto culminante de seu céu natal e faz com que este período seja ainda mais propício para você dedicar-se ao trabalho e às atividades profissionais e progredir naquilo que faz. DICA: nosso satélite estimula seu lado ambicioso, porém não se descuide de quem você gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Agora a Lua vibra de modo muito harmonioso para seu signo, por isso torna esta fase de grande vitalização para você, que pode abrir novas frentes e ampliar seu campo de ação. Tudo o que traga expansão está favorecido. DICA: as viagens serão particularmente românticas e estimulantes.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Sua necessidade de mudar e renovar-se está reforçada pela Lua, que atua sobre seu setor das transformações e lhe estimula a romper com tudo o que já era. O momento é ideal para você mergulhar fundo dentro de si e conhecer-se melhor. DICA: sua sensualidade está acentuada.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

A Lua magnetiza o signo oposto ao seu, por isso movimenta sua vida social e anuncia uma fase excelente para você ampliar seu círculo de amigos. Nosso satélite acentua seu interesse pelas outras pessoas e reforça sua capacidade de cooperação. DICA: não se anule em função de interesses alheios.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A posição da Lua acentua sua capacidade de trabalho e lhe dá condições de sair-se bem em tudo o que exige dedicação, esforço e boa vontade. Os cuidados com a saúde também estão favorecidos e você pode melhorar seus hábitos alimentares. DICA: não implique e seja maleável com todos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Até depois de amanhã a Lua magnetiza exatamente seu setor do amor e da alegria e anuncia dias agradáveis e estimulantes para você, que pode se divertir e curtir a vida no que ela tem de melhor. DICA: você tende a mostrar-se uma pessoa mais quente e demonstrativa e pode apaixonar-se.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

As emanações lunares agora incidem sobre o seu signo de concepção, Aquário. Elas tornam estes dias ideais para você participar mais de tudo o que se passa em casa e fazer uma boa média com a família. DICA: sua necessidade de aconchego está em alta e lhe aproxima de quem você ama.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

As atividades culturais estão mais favorecidas do que nunca agora, que a Lua ativa seu setor da inteligência e lhe ajuda a aprender melhor e mais facilmente. DICA: nosso satélite acentua sua capacidade de comunicação e estimula você a entrosar-se melhor com todos, em especial com quem ama.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nestes dias a Lua atua sobre a sua casa da matéria, por isso acentua seu espírito prático e lhe dá condições de exercer seu lado responsável, eficiente e realizador. Você está com muito pique para concentrar-se nas questões concretas. DICA: evite a possessividade e não se envolva em discussões.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Até domingo a Lua faz sua visita mensal a seu signo e anuncia dias de grande energização para você. Aproveite para cuidar da imagem, concentre-se em si, em seus assuntos particulares e em tudo o que lhe interessa. DICA: entre com o pé direito neste novo ciclo lunar que se inicia hoje para você!

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Durante estes dias a Lua transita pelo signo anterior ao seu, onde assinala uma fase excelente para você isolar-se, meditar e mentalizar a realização de tudo de bom que deseja para si e para a coletividade como um todo. DICA: não se exija demais e tome maior consciência de seus limites.