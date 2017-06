Clássico do axé

00:00 · 09.06.2017 por Carol Kossling - Repórter

Fortaleza recebe hoje (9) o show "só as antigas" que traz mais de 100 sucessos do bell marques apresentados ao longo dos seus 40 anos de carreira. São quase três horas de show reunindo sucessos como colar do oriente, cara caramba, gritos de guerra, lindo é viver e ele não monta na lambreta.

Para bell marques, esse projeto surgiu de forma natural. "foi uma necessidade que eu sentia do público, em todos os shows que eu fazia. Eles sempre estão lá com suas faixas levantadas, com pedidos de músicas mais antigas e só abaixam os braços quando eu canto! achei que esse fã merecia uma homenagem e nasceu o só as antigas", descreve.

O megashow não tem uma divisão exata, pois se fosse feito por ano, os fãs mais jovens poderiam não conhecer todas as músicas. Bell conta que, então, resolveu misturar com medleys, sucessos de venda e sucessos entre os fãs. "uma grande homenagem mesmo ao meu trabalho e a quem vivenciou alguns momentos felizes ao meu lado", comemora.

Mercado

O cantor e compositor ainda acredita que o axé tem o seu espaço, pois o projeto "Só As Antigas" tem esgotado ingressos em todas as cidades.

"Acho que o termômetro é esse. Dizer que o Axé morreu seria como dizer que o Reggae ou o Rock morreram só porque são gêneros que não dominam as paradas em determinadas cidades. O mercado fonográfico sempre foi cíclico e todos os gêneros já tiveram seus momentos no ápice antes de se reinventarem", avalia.

Parcerias

Bell acredita na associação com outros ritmos e que o Brasil nasceu de uma mistura que, em todos os sentidos, sempre marcou muito a cultura brasileira. "Acho saudável os ritmos se encontrarem, se celebrarem, provando que há espaço pra todos, sem imposições de mercado".

O show conta, ainda, com a presença da dupla sertaneja Pedro e Benício, que trazem composições próprias que já são sucesso como "Aquele 1%", "O que é Amor pra Você" e "Medo Bobo.

No momento, para novas composições Bell anda sem tempo. "Como estou bem focado nas turnês, confesso que é complicado compor. O artista precisa de um pouco de ócio pra compor seja uma letra ou uma melodia e, no momento, tenho trabalhado muito. Mas, não é algo que deixarei de fazer, não", diz.

Mais informações

Show Bell Marques - Só As Antigas

Sexta (9), 22h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999). Ingressos: de R$132 (inteira frontstage) a R$528 (inteira backstage open bar). (3261.0783)