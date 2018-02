Cinco é demais, com Bruno Mazzeo e outros nomes da comédia nacional

00:00 · 23.02.2018 / atualizado às 09:24 por Gabriela Dourado - Editora assistente

Bruno Mazzeo participou da escolha dos novos atores para a montagem. No palco, ele vive um pai de primeira viagem sofrendo com a privação do sono Luis Miranda e Thalita Carauta completam o estrelado elenco

Se um é pouco, dois é bom e três é demais, imagine cinco! O espetáculo 5x Comédia desembarca em Fortaleza e promete divertir o público apostando no formato que é sucesso há 20 anos, mas com textos reformulados para os dias atuais.

Uma das grandes sensações do teatro brasileiro da década de 1990 - concebido por Sylvia Gardenberg, produzido pela Dueto e visto por mais de 450 mil espectadores -, voltou repaginado. A nova montagem, dirigida por Monique Gardenberg e Hamilton Vaz Pereira, agora chega a Fortaleza neste fim de semana.

No elenco, Bruno Mazzeo, Debora Lamm, Fabiula Nascimento e Thalita Carauta dão vida aos personagens criados, respectivamente, por Antonio Prata, Julia Spadaccini, Jô Bilac e Pedro Kosovski. A novidade da segunda excursão da nova temporada fica por conta da entrada do ator Luis Miranda - que interpreta um texto de sua própria autoria -, no lugar de Lucio Mauro Filho.

Além da participação no palco, Bruno Mazzeo tem influência direta nessa nova montagem de 5x Comédia. Um papo dele com a diretora Monique Gardenberg fez ressurgir o projeto para o teatro. "Eu e a Monique nos conhecemos há um tempo e sempre namoramos algum trabalho juntos. Eu sempre achei que seria no cinema, mas ela me procurou com essa ideia de remontar o 5x e me chamou para ajudá-la na escolha", relembra o ator em entrevista ao Zoeira por telefone.

Amigos

O elenco formado se tornou uma grande reunião de talentosos amigos, com os quais Bruno já teve a oportunidade de trabalhar em outros projetos. É o caso de Debora Lamm com quem Bruno contracenou há pouco no longa-metragem "Chocante".

"Eu cheguei nesse elenco de forma muito natural. Eu e o Bruno já temos uma estrada muito casada, mas nunca tínhamos feito teatro juntos", reforça Debora, também em papo por telefone.

Débora Lamm (à esquerda) vive uma Branca de Neve que quer se atualizar. "Claro que sou feminista", diz a atriz. À direita, Fabiula Nascimento é uma arara indignada com um pet shop

O clima nos bastidores, como não poderia deixar de ser, é de descontração e diversão. "Parece que a gente é uma grande banda, sabe? Somos todos muito próximos então está sendo muito prazeroso. Além de saber que se está fazendo um espetáculo que tem história", comenta Bruno Mazzeo.

Novos tempos

Com toda essa trajetória, é natural que o texto de 5x Comédia passasse por reformulações.

"O texto não tem nada a ver com as montagens originais, o que se aproveitou foi o formato de serem cinco cenas, cada uma com um texto diferente", diz Bruno. O personagem dele é um pai de primeira viagem que recorre a medidas extremas após meses de privação de sono e precisa se explicar na delegacia.

"Eu acho que as pessoas se identificam muito com a história desse personagem, por conta da paternidade. Todo mundo ou já passou por isso ou conhece alguém que ficou às voltas com um filho que não dorme. Aliás, essa é uma das maiores características da comédia, que é de gerar identificação com as pessoas", comenta Bruno.

Debora concorda e reforça que fazer rir é coisa séria. "O humor é uma ferramenta muito potente, é pelo humor que você pega as pessoas despreparadas. Ele gera empatia e se torna uma ferramenta pra gente refletir sobre o que acha necessário", diz a atriz.

No palco, ela interpreta a clássica personagem Branca de Neve que, percebendo-se ultrapassada pelas princesas contemporâneas, lê Simone de Beauvoir na tentativa de construir uma nova mulher. O novo feminismo, claro, entra em pauta.

"Claro que sou feminista. Toda mulher, se não é, deveria ser. É uma coisa que é em prol da igualdade, para que não seja desequilibrada para um lado. Aliás, não só as mulheres são feministas, mas eu vejo muitos homens que querem modificar esse quadro de privilégio", avalia Debora, que reforça ainda que a autora de seu texto, Julia Spadaccini, é a única mulher do grupo de dramaturgos.

Comédia teatral

Em tempos de stand up comedy, o formato de 5x Comédia vem resgatar o teatro de humor com personagens. "A gente tem um texto bem amarradinho, com começo, meio e fim, sem muito improviso. Mas o teatro é uma coisa viva, então a gente até inclui um acontecimento no País ou no próprio teatro", resume Bruno.

Sem entregar muito sobre o texto, Debora reforça, por exemplo, que a Branca de Neve não é a única princesa a aparecer em sua esquete. "Tem a Alice, a Frozen, aparece uma galera", comenta.

Terra do pai

Filho de Chico Anysio, Bruno diz ainda que trazer o espetáculo para Fortaleza tem um gostinho especial. "No Ceará eu encontro as minhas origens e é sempre bom lembrar de onde a gente veio. Eu não sou cearense, mas meu pai sempre falou com muito orgulho do Ceará e isso acabou transferindo pros filhos", relembra Bruno.

O ator conta ainda que já levou os filhos a Maranguape, cidade natal de Chico. "Sempre que posso eu estou aí. E também com o teatro eu sempre fui muito feliz em Fortaleza, com as peças que eu trouxe", finaliza.

Mais informações

5x Comédia

Sábado (24) e domingo (25), no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500). Sábado às 21h e domingo às 20h. Ingressos: R$40 (inteira plateia alta) e R$20 (meia plateia alta); R$80 (inteira plateia baixa B) e R$40 (plateia baixa B); R$100 (plateia baixa A) e R$50 (plateia baixa A). Classificação: 14 anos. (3066.2000)