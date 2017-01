Cidade da paixão

00:00 · 19.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Ryan Gosling e Emma Stone estrelam romance musical

O romance "La La Land - Cantando Estações" estreia nos cinemas depois de sete prêmios no Globo de Ouro 2017.

O filme é estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, com direção de Damien Chazelle. Depois de "Whiplash: Em Busca da Perfeição", o diretor mantém o interesse pela música como parte da história e transforma "La La Land - Cantando Estações" em uma viagem pelo cinema musical.

Na trama, os caminhos de um pianista de jazz e uma atriz iniciante se cruzam em Los Angeles e os dois se apaixonam. Entre as dificuldades de alcançar uma carreira de fama e sucesso, eles tentam fazer o relacionamento dar certo.

Homenagem

Chazelle teve a ideia de fundir alguns de seus elementos favoritos dos musicais dos anos 40, 50 e 60 - a partitura musical contínua, as cores arregaladas, com a energia de sua cidade favorita: Los Angeles, que também se torna um personagem do filme.

Chazelle faz de Los Angeles um palco de encontros, tráfego sem fim, um lugar onde as pessoas perseguem os sonhos. "'La La Land' é sobre uma cidade que é épica e em si mesma - é uma cidade de tela larga", observa o diretor. "Então eu pensei que seria ótimo filmar em wide-screen, para torná-lo grande e espetacular. Como um clássico musical de Hollywood", afirma o cineasta.

Os atores Gosling e Stone, que repetem a parceira após "Amor a toda Prova" (2011) e "Caça aos Gângsteres" (2013), interpretam um casal carismático que canta as dores e os amores de viver na "cidade das estrelas".

Gosling é só elogios para a companheira de elenco. "Não há ninguém como Emma. Ela é única e traz essa mesma qualidade para Mia. Você também vê que Mia é um pouco diferente e não necessariamente o que essas pessoas no mundo do entretenimento estão procurando - onde muitas vezes querem pessoas que são intercambiáveis entre si. Ela não é apenas isso", elogia.