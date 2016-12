Cheios de ginga e energia

00:00 · 30.12.2016

Raffael Pietro com sua professora, Nicole ( Fotos: Renato Rocha Miranda/ Globo ) Xande Valois já esteve em várias novelas como "Malhação", "Joia Rara", "Alto Astral", "Babilônia" e "Êta Mundo Bom" e agora faz o 'Dancinha'

Talento a gente já sabe que eles têm de sobra. Ainda tão jovens, são capazes de emocionar e fazer rir o público em séries e novelas.

O que seis atores-mirins têm para mostrar, a partir deste domingo, dia 1 de janeiro, é que também mandam bem no jogo de cintura, no rebolado e nas coreografias da Dancinha dos Famosos 2017.

Versão infantil do grande sucesso Dança dos Famosos, o quadro chega ao 'Domingão do Faustão' nesta semana e dá início a uma disputa mais do que animada e que promete muitas surpresas.

Participantes

Os atores Gabriel Palhares (8 anos, com Leandra Caetano), Raffael Pietro (8 anos, com Nicole Alves), Xande Valois (12 anos, com Duda Almeida), Nathalia Costa (8 anos, com Walacy Monteiro), Gabriella Saraivah (12 anos, com Lucca Azevedo) e Letícia Salatiel (11 anos, com Marcos Paulo França) são os participantes dessa edição.

Os artistas mirins já estiveram na TV em atrações como as novelas "Liberdade, Liberdade", "Êta Mundo Bom", "I Love Paraisópolis" e "A Regra do Jogo".

Eles ensaiam como gente grande e têm de apresentar, na primeira etapa da competição, o ritmo "baladinha", uma referência à música pop.

Regras

Diferentemente do que acontece com os adultos, na 'Dancinha' não há eliminações e todos os concorrentes recebem um prêmio no final. O importante é que as crianças consigam aprender e se divertir ao mesmo tempo, superando seus limites.

Os ensaios dessa galerinha aconteceram durante a semana, com supervisão das bailarinas Ana Paula Guedes e Ariane Batistela, além dos seus "partners" que dançam com os participantes.

Neste domingo, Marina Ruy Barbosa, Odilon Vagner e JP Rufino compõem o júri artístico, enquanto Fly é o responsável por avaliar a técnica dos novos dançarinos.

Safadão

O 'Domingão' traz ainda uma homenagem especial a Wesley Safadão, um dos artistas mais badalados dos últimos anos e que vem emplancando hit atrás de hit. Aos 28 anos, este cearense já é um dos cantores com o cachê mais alto e foi indicado à categoria de Melhor Cantor no prêmio 'Melhores do Ano 2016'.

As curiosidades sobre a típica sopa de cobras do Camboja e as trapalhadas do 'Maratoma' também animam o programa no primeiro dia do ano.

O 'Dancinha dos Famosos' tem direção de Henrique Matias. O 'Domingão' tem direção geral de Jayme Praça.