Chave de ouro

Silvero pereira afirma que a apresentação mais icônica foi a performance do cantor Steven Tyler Nayara Azevedo

Performances e caracterizações foram a rotina dos participantes do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão que tem a etapa final no domingo (8). O cearense Silvero Pereira é um dos finalistas e recebeu diversos elogios, tanto no palco como nas redes sociais, sobre sua participação no programa.

Segundo Silvero, toda escolha de um artista para interpretá-lo no palco é bastante complexa, mas também bastante engrandecedora.

"Me sinto um novo artista após todo esse processo, pois cresci como ator, cantor e, principalmente, como pessoa", afirmou ele.

O artista levou ao palco apresentações de renomados como Cher, Ney Matogrosso e Wesley Safadão e a escolha das apresentações não aconteceu de forma aleatória. "Meus personagens tiveram como critério figuras, músicas e histórias que pudessem, na performance, trazer, além do canto e dança, uma subjetividade", comentou.

Mumuzinho, Tiago Abravanel, Naiara Azevedo e Helga Nemeczyk, que completam o time dos finalistas, também são só elogios pela participação no programa.

Para Mumuzinho, a experiência vivida no palco chega a ser especial. "Sempre homenageei às pessoas de outra forma, só cantando. Mas hoje, chegar à perfeição total dos artistas é um momento único na minha vida", disse.

Já Naiara Azevedo ressaltou a importância do processo de caracterização pelo qual tiveram que passar durante esse período. "A gente estuda muito sobre a vida dos artistas, lê entrevistas, assiste a vídeos, documentários, apresentações da pessoa, se atenta às características físicas e ao gestual". Para ela, a preparação é intensa e os testes que acontecem durante a semana da apresentação são importantes.

Tiago Abravanel acredita que o quadro também serviu como uma diversão para os participantes. "Cada apresentação muda tudo e a gente precisa estudar muito cada homenageado. É um trabalho minucioso, detalhista, mas é bom demais ver o resultado a cada semana", reiterou.

Enquanto isso, Helga apontou o que muda do que faz no quadro e o que já costuma fazer na carreira. "É diferente por ser um programa ao vivo, por ter que homenagear pessoas que já existem no imaginário. Não é criar um personagem, como nós, atores, estamos acostumados", explicou.

Expectativa

Para a final, Silvero diz ter preparado uma performance que fosse capaz de gerar emoção tanto para os jurados como para o público que assiste.

Segundo ele, a final é para celebrar o orgulho de ser o que é. Questionado sobre o que o quadro acrescentou para sua carreira como artista, ele não hesitou em dizer que a experiência trouxe, acima de tudo, mais confiança.

Logo após a final do Show dos Famosos, Silvero volta a Fortaleza, dessa vez para uma tarefa diferente dos shows que realiza: visitar uma das instituições da Capital que são beneficiadas pelo Criança Esperança.

"Estive muito tempo do outro lado da telinha. Agora estou dentro da campanha, com a oportunidade de conhecer de perto como as coisas acontecem, ainda mais sabendo da quantidade de crianças que estão precisando de ajuda. Aumentar o número de mobilizador e a representatividade", informou.

Veja a entrevista completa de Silvero Pereira ao Zoeira.

Como tem sido o processo de escolha das apresentações no Show dos Famosos? E como foi a preparação para elas?

Meus personagens tiveram como critério figuras, músicas e histórias que pudessem, na performance, trazer, além do canto e dança, uma subjetividade, ou seja, discurso social sobre empoderamento, preconceito e quebra de paradigmas. Escolhi artistas que me influenciam, dos quais sou fã e que admiro a trajetória artística e pessoal. Existe um estudo pessoal inicial, ou seja, faço uma pesquisa para compor a personagem. Em seguida, junto com os professores do 'Show dos Famosos', vamos aperfeiçoando na voz, no gestual e na apresentação em geral.

Agora na final, qual das apresentações se sentiu mais à vontade no palco?

Em toda a trajetória do quadro me senti crescendo a cada semana, mas no Steven Tyler tive um momento muito especial em que me senti muito seguro, livre no palco e curtindo o momento.

Quais são as dificuldades para o processo de caracterização e para a montagem da apresentação? Como é essa experiência?

Tem sido uma experiência engrandecedora. Me sinto um novo artista após todo esse processo, pois cresci como ator, cantor e, principalmente, como pessoa. É muito importante saber que você está em equipe e que pode conversar com todos os profissionais envolvidos para chegar no melhor resultado possível. Fui muito acolhido, escutado e respeitado todas as vezes em que foi preciso conversar sobre os caminhos de caracterização, figurino, coreografia, voz e gestual para compor o homenageado de cada semana.

Você já é acostumado com performances. Porém, quais as diferenças entre participar desse quadro e as outras apresentações que você já realizou?

A grande diferença é a técnica de imitação e técnica vocal. Essas são áreas que há pouco tempo comecei a explorar no teatro e só agora, no Show dos Famosos, pude compreender melhor e crescer. Vou levar tudo que aprendi para a minha vida profissional nos palcos.

Como artista, como um quadro no Domingão do Faustão acrescenta para a sua carreira?

Quero encerrar esse quadro mais uma vez levando uma performance que seja capaz de gerar emoção, que traga uma mensagem de garra, de luta, de não arrependimento por ser quem se é. Quero discutir as adversidades como potência na construção de seus princípios. Quero mais uma vez celebrar o orgulho de ser o que se é. Vou terminar esse quadro muito mais confiante como pessoa e muito mais preparado como artista. Depois dessa experiência, o público que for me ver no teatro, no show, no cinema ou na TV, verá um artista com autoestima ainda mais elevada e também mais exigente com seu trabalho.