Celebridade: ainda em busca da fama

00:00 · 20.12.2017

Deborah Secco na pele da espevitada Darlene

Nas palavras do autor Gilberto Braga, a novela "Celebridade" conta a história de uma arrivista, Laura (Cláudia Abreu), que tem fixação em uma celebridade, a empresária do mundo musical Maria Clara (Malu Mader), e vai tentar dar um golpe nela.

"Que golpe é esse e se há razões especiais para a escolha da vítima são segredos da trama", diz Braga. O mistério da trama gira em torno da morte do empresário Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana). Na época, Laura (Cláudia Abreu) foi apontada como assassina.

Depois de 14 anos, a novela voltou a ser exibida no "Vale a Pena Ver de Novo". Como houve a gravação de múltiplos finais, pode ser que a trama tenha um novo.

O folhetim foi exibido no horário nobre da Globo de outubro de 2003 a junho de 2004, com bons índices de audiência. O último capítulo da trama teve 63 pontos de média, segundo medição do Ibope -cada ponto correspondia, na época, a 48,5 mil domicílios com televisores ligados na Grande São Paulo.

"Todos os personagens dessa história são celebridades ou cercam celebridades, convivem com elas. A relação das celebridades com a imprensa é um dos aspectos da novela. Às vezes fazemos uma certa crítica aos jornalistas que não respeitam privacidade. A história deixa muito claro que a maior parte dos personagens é do bem. Já alguns são capazes de atitudes pouco éticas para ter matérias de impacto", afirma Braga.

Uma das tramas favoritas do autor é a das manicures Darlene (Deborah Secco) e Jaqueline (Juliana Paes), dispostas a tudo para se tornarem famosas.