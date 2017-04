Celebração da força geek

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 11:02 por Sérgio Ripardo - Repórter

Sana Fest terá mais de 70 expositores, 50 campeonatos e diversas apresentações artísticas ( Foto: Humberto Mota )

O ano começa hoje para nerds, geeks, otakus, gamers, youtubers e todas as outras nomeações para os fãs da cultura digital, pop e oriental. Será dada, nesta sexta-feira, a largada para a maratona de três dias do Sana Fest 2017, no Centro de Eventos do Ceará.

São mais de 70 expositores, mais de 50 campeonatos e apresentações diversas, entre atrações musicais, dubladores, disputa entre cosplays, palestras com youtubers, além de demonstrações de novos produtos, presença de convidados nacionais e gringos.

"O mercado geek caminha na contramão da crise econômica. A demanda continua forte, e o nordeste ganha cada vez mais importância para as grandes marcas de games, editoras de mangás e animes, além de produtos licenciados como brinquedos, roupas e acessórios", diz Igor Lucena, idealizador e diretor do Sana.

Esta edição do evento terá um símbolo: uma réplica de em fibra de vidro do pokémon Charizard, o dragão nervosinho da famosa série de anime. Altura do bicho: 2,20m. Na arena temática do Pokémon, o público vai conhecer os dubladores de Jessie (Márcio Araújo) e James (Isabel de Sá), no sábado, às 16h40.

Games

Capa da "Playboy" de outubro passado, a apresentadora gamer Nyvi Stephan é uma das presenças confirmadas no Sana. Ela conversa com o público no domingo, às 14h30. Outro convidado é o ator e lutador de artes marciais Steve Cardenas, da série Power Rangers. O bate-papo com o artista está marcado para o domingo, às 16h40.

O gaúcho Gabriel "Kami", jogador profissional de League of Legends, também estará no Sana, para falar de sua experiência. A conversa será no domingo, às 16h.

A organização do Sana espera que mais de 45 mil pessoas passem pelo Centro de Eventos do Ceará. Pelo menos, 30% desse número será de turistas, estima Igor.

Promoções

Quem deseja fazer umas comprinhas no Sana terá à disposição uma feira com mais de 50 mil títulos de quadrinhos. Cada mangá sai pelo preço promocional de R$ 10.

Haverá ainda uma das oito seletivas do Brasil do World Cosplay Summit, competição internacional de cosplay. A disputa das duplas cearenses será no domingo, às 17h30.

O bate-papo será com os youtubers Muca Muriçoca (domingo, 15h), Everson Zoio (sábado, 14h), Haru, Nau (ambos no sábado, 14h), o gamer Player Tauz (sábado, 14h30) e a cantora Isis Vasconcelos (sábado, 14h).

Artes marciais

No sábado, os fãs das artes marciais vão conferir a apresentação de Judô, às 10h, a cargo do professor Lúcio Alves. Às 11h, é a vez de Marcelo Zen comandar a apresentação de Kung Fu. Antes, na sexta, às 16h, o clã Wushu se apresenta no Sana Fest.

O Hapkidô, arte marcial coreana, terá apresentação no domingo, às 11h, pelo professor Francisco Chagas

A música coreana também marca presença com concurso Kpop Cover, no sábado (12h) e domingo (13h).

Já o projeto Empreender Geek vai orientar jovens empreendedores a lucrar com esse mercado, às 11h, no sábado e domingo.

Mais informações

Sana Fest 2017

De 20 a 22, das 10h às 20h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). Ingresso: R$ 25 (sexta, meia), R$ 35 (sábado e domingo, meia), R$ 55 (combo para 3 dias, meia). Entrada social paga valor de meia com entrega de 1kg de alimento. (99200.4086)

Programação Destaques

Daniel Praciano

Editor do Tecno

"No sábado vá ao evento Empreender Geek com o Banco do Nordeste para saber os passos pra conseguir capital para seu game e no domingo vá curtir a final do LoL"

Flávia Gurgel

Colunista do Zoeira

"Indico palestra com os dubladores Márcio Araújo e Isabel de Sá. É possível conhecer um pouco do trabalho desses artistas e ter suas perguntas respondidas por eles"

Felipe Lima

Repórter do DN

"A dica é o bate-papo sobre o mercado de mangás na 1ª edição do Henshin + do Nordeste com os editores Cassius Medauar e Marcelo Del Greco, da editora JBC, para sábado e domingo, das 15h às 16h40"