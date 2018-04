Casos no palco

00:00 · 27.04.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

São 65 anos de palcos e câmeras. Período em que Eva Wilma teve contato com dança, música, teatro e outras vertentes. Agora, no espetáculo “Eva Wilma - Casos e canções”, que chega a Fortaleza neste sábado (28), no Theatro Via Sul Fortaleza, ela conta nos palcos essa história e interpreta canções que fizeram parte da mesma.

E a idealização da apresentação partiu do professor de canto da atriz, William Paiva, um dos produtores que acompanha Eva. O outro é Johnnie Beat, filho de Eva, com quem ela divide dueto.

Lá do começo

“Faz parte da minha história, eu sempre gostei disso e tive várias oportunidades de trabalhar nesse meio”, contou Eva em entrevista ao Zoeira. Descendente de alemães e ucranianos, a atriz brasileira tem um vasto currículo nos mais diversos espaços artísticos, seja no teatro, na TV, no cinema e até mesmo na dança, que foi porta de entrada para tudo isso ainda na infância. Dessa vez ela se dedica a trazer todas esses detalhes do que viveu para aqueles que já acompanham todo os passos que tem dado.

Desde sempre

Segundo ela, a vontade de cantar e de contar histórias se uniu com o interesse dos dois produtores pela montagem. Eva também afirma que crê na importância da música para quem trabalha com a atuação. “Eu sempre gostei muito disso e eu acho que para o ator é muito importante, além de representar, saber cantar”, comenta ao lembrar de, quando criança, ser muito incentivada pelos pais no gosto musical.

Escalada para a nova novela das 19h da TV Globo, “O Tempo Não Para”, Eva conta que a frequência das apresentações deve diminuir nos próximos meses, por conta das gravações dos capítulos. Até o momento, ela não estaria planejando nada para 2019. Questionada se ainda gostaria de fazer algo a esta altura da carreira, ela é enfática: “vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, o resto eu não sei mais”.

A passagem por Fortaleza também não é novidade. Ela conta que passou por aqui pela primeira vez quando ainda tinha 14 anos e fazia apresentações de balé. A partir de então, a relação com a cidade se tornou mais próxima por conta dos eventos que fez por aqui ao longo do tempo. Segundo ela, desde pequena até hoje mantém amizades por aqui. “Tenho muito prazer de voltar a Fortaleza, eu tive a oportunidade de passar sempre por lá pelo menos uma vez por ano”, afirma.

As novelas

Para quem já acompanha o trabalho de Eva há alguns anos, não faltarão momentos de recordar as novelas das quais a atriz já fez parte. “O público que é da minha faixa etária, ou não, e que viu a primeira versão da novela ‘Mulheres de Areia’, jamais esqueceu”, comenta.

Esta, veiculada em 1973, inclusive, é uma das memórias que ela faz questão de trazer ao palco durante a apresentação artística. Entretanto, não falta o que falar para o público se o assunto for dramaturgia. Foram pelo menos 59 trabalhos para a televisão, entre novelas, séries e minisséries. Entre elas, estão grandes clássicos como “A Indomada”, “O Rei do Gado, “Que Rei Sou Eu?”, “A Viagem”, “Verdades Secretas”, trabalho um pouco mais recente, e muitas outras.

Mais informações:

Eva Wilma - Casos e Canções

Sábado (28), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$30/60 (superior); R$40/80 (inferior). (3099.1290)