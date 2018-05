Casos comuns

00:00 · 04.05.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

São cinco histórias protagonizadas por cada uma das atrizes do palco. Com temas que cercam o cotidiano, como filas extensas, estresses com burocracia e as reclamações constantes da vida, o espetáculo Riso Nervoso, composto pelo grupo "As Olívias", chega pela primeira vez a Fortaleza e segue com apresentações que vão desta sexta (4) até domingo (6), no Theatro Via Sul Fortaleza. No total, segundo conta a atriz Sheila Friedhofer, uma das atrizes, são 50 personagens interpretados em cena.

Além dela, Izabela Pimentel, Lívia Camargo, Renata Augusto e Victor Bittow também são quem participam. O texto e a direção são de Michelle Ferreira e prometem trazer a identificação com quem está na plateia.

"É muito comum as pessoas dizerem que se identificam com o que está sendo mostrado. Quando você fala de uma experiência pessoal, de alguma maneira você atinge as pessoas", diz Sheila.

Pela primeira vez em solo nordestino, o que segundo Sheila tem causado felicidade nas atrizes, "Riso Nervoso" tem a vida urbana como foco, sem perder o humor característico do grupo, que ganhou espaço não só no teatro como também na TV e na internet.

Em média, segundo explica Sheila, cada participante do espetáculo interpreta dez personagens, em um ritmo definido por ela como "alucinante". E é assim que ganham espaço no palco as situações consideradas mais comuns da vida de qualquer pessoa.

Experiências

E não é só Sheila que compõe as "Olívias". O projeto foi formado por ela e pelas atrizes Cristiane Wersom, Marianna Armellini, Renata Augusto, há 12 anos, e tem como uma marca registrada as esquetes, mas que, dessa vez apostam em uma montagem nova.

Para Sheila, o "Riso Nervoso" surgiu como uma vontade delas de voltar aos palcos, só que de forma diferenciada. "Nós começamos a ter vontade de colocar histórias mais elaboradas, com começo meio e fim mais desenvolvidos. E depois veio essa vontade de retornar para o teatro, sabe?", explica ela.

A diretora da montagem, Michele Ferreira, desenvolveu o texto junto com o grupo. Para ela, foi um processo muito natural e criativo, que resultou na mistura da história de cada um dentro do que seria apresentado. "Foi um processo muito legal porque eu não costumo fazer esse tipo de trabalho, geralmente eu escrevo, mas no caso das 'Olívias' fazia muito sentido a gente cozinhar os assuntos na mesma panela", afirma.

Questionada sobre a identificação do público, Michele conta que a intenção é justamente essa. "Eu acho que a intenção do teatro é mostrar a vida de uma maneira metafórica e hiperbólica para que as pessoas que estão assistindo se conectem com ele". Dessa forma, a promessa é de que o público veja um pouco de si entre o que será contado em todo o espetáculo.

Mais informações

Espetáculo Riso Nervoso

Sexta (4), às 20h, sábado (5), às 18h e 20h30, e domingo (6) às 19h, na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287,P.I). R$ 10 e R$ 5. (3453.2770)