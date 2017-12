Carlinhos Maia: Rede de sucesso

00:00 · 14.12.2017 / atualizado às 19:36 por João Neto - Repórter

Carlinhos Maia é empresariado pelo marido de Simone, da dupla Simone e Simaria

O nome já é popular por espectadores das redes sociais. No Instagram, os stories de Carlinhos Maia mostram a realidade, com muito bom humor, de uma pequena vila na cidade de Penedo, às margens do Velho Chico, em Alagoas.

O sucesso rápido já credita ao personagem da internet mais de três milhões de seguidores e fez Carlinhos se apresentar em Fortaleza para quatro mil pessoas. Ele ainda foi convidado para abrir a edição 2017 do Festival Villa Mix, na Arena Castelão, para mais de 45 mil pessoas.

Em entrevista nos bastidores do Festival Villa Mix, em Fortaleza, Carlinhos falou sobre o assédio do público no Ceará. "O povo cearense é diferente. O povo daqui quando abraça é sucesso. Estamos indo para o Brasil inteiro. Até no Sul, que eu esperava não lotar, deu certo. Em Fortaleza foi fenomenal", diz Carlinhos. O trabalho dele ficou conhecido pelas doses diárias de brincadeiras com a vizinhança.



Assista:

O novo comediante da internet interage quase que 24h com os personagens da Vila onde vive. Branca, Madalena, Cauan Pablo, "Vulgar" e Brenda Isadora são alguns dos nomes que ganharam força nas redes. Mas o que mais marca Carlinhos não é a fama da web. A solidariedade com o povo onde ele cresceu é maior do que seu próprio nome. Tudo o que ganha de lojas e empresas é compartilhado com os amigos.

O sucesso instantâneo vem rendendo bons frutos. Em uma mistura de show de stand-up comedy com monólogos, o comediante vem rodando o País com apresentações sobre a própria vida. Ao lado da mãe e dos amigos Reinaldo e Paulo, Carlinhos interage com o público por quase duas horas de show.

A história de vida sobre o preconceito de ter sido adotado rende lágrimas e gargalhadas. Mas, o ato que chama mais atenção durante os eventos é quando as apresentações encerram. Simplesmente, ele recebe todos os fãs no palco para tirar 'selfies'. Não é um ou dois, mas sim todos os que aguardam em pé por um registro com o ídolo.

Gestão

Amigo íntimo das irmãs Simone e Simaria, o alagoano escolheu o marido da cantora Simone para gerir a carreira no humor. "As coleguinhas são duas pessoas queridas que eu gosto muito e acabei conhecendo o marido delas. Eu estava numa antiga empresa que eu já ia finalizar o contrato. Eu precisava de alguém com mais tino no mercado. Kaká Diniz estava no meio disso tudo com as meninas. Eu disse a ele que queria estar na Globo e deu certo", brincou.

Para Kaká Diniz, o trabalho de Carlinhos chegou a ele de forma inesperada e até rendeu uma briga com a cantora Simone. "Antes de empresariar Carlinhos, eu virei um amigo pessoal. Ele já é lá de casa. Simone é muito fã dele. Nas madrugadas, ela acordava para fazer xixi. Quando voltava para cama, às 4h, era com as maiores gargalhadas do mundo. Eu olhava para ele e tentava ver o que ela estava assistindo. Até que um dia eu me zanguei e peguei uma briga, pois estava me acordando na madrugada. Na verdade, eu criei raiva do Carlinhos no começo. Ele estava fazendo shows pequenos para 100 a 150 pessoas, a partir dali a gente pensou em empresariar ele", explica Kaká Diniz.