Cantoria animada

00:00 · 22.12.2016

O coala Buster organiza um concurso musical entre os bichos

O período de férias escolares é uma boa oportunidade para levar as crianças para o cinema. A diversão é garantida com a animação "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta", lançamento da Universal nos cinemas.

O longa-metragem foi indicado ao Globo de Ouro 2017 nas categorias de melhor animação e canção original com a música "Faith", parceria entre Stevie Wonder e Ariana Grande e produzida pelos premiados Ryan Tedder e Benny Blanco, que já trabalharam com nomes como Adele, Rihanna e Beyoncé.

A história acompanha o empolgado coala Buster Moon, que está prestes a ir à falência e decide criar um concurso musical com o intuito de alavancar seu amado teatro.

Entre os participantes do concurso estão um rato, uma elefanta com pânico de palco, uma mãe que cuida de uma ninhada de 25 leitões, um gorila gângster e um porco-espinho fêmea que curte punk-rock.

A produção apresenta uma competição de canto que traz 65 músicas de cantores como Frank Sinatra, Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry, Sam Smith, dentre outros.

Assinado pelos mesmos criadores de "Meu Malvado Favorito" e "Minions", o filme tem direção de Garth Jennings e produção de Chris Meledandri e Janet Healy.

O elenco nacional de dubladores conta com Sandy, Wanessa Camargo, Fiuk, Mariana Ximenes e Marcelo Serrado, que emprestam suas vozes para os personagens Meena, Ash, Johnny, Rosita e Gunter.

Dublagem

Wanessa Camargo se apaixonou à primeira vista pela personagem Ash. "Ela tem um tom irônico, um humor meio debochado típico de adolescente, mas ao mesmo tempo ela é muito doce", explica Wanessa, a única dubladora brasileira que canta na animação.

Durante o filme, a porco-espinho passa por um processo difícil que a ajuda a crescer como pessoa e também dentro da competição de canto.

Quando se vê mais forte do que antes, Ash compõe uma música e surpreende Buster Moon: "É uma música que tem tudo a ver com a historia dela, é onde ela descobre a liberdade de se expressar, de ser, de fazer. É uma música que tem uma mensagem muito legal", afirma Wanessa.