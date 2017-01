Brega chique

00:00 · 06.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Denis Lacerda entra para o elenco da peça teatral na pele de Perfídia, uma das irmãs da trama central. O musical cearense tem direção de Glauver Souza Karla Brito e Fabiano Veríssimo vivem casal romântico

De 2013 até o ano passado, o espetáculo "Prometemos Não Chorar - Um Musical de Classe" fez 54 apresentações, movimentando um público grandioso de 8 mil pessoas.

O sucesso se deu pelo apelo popular da história original criada por Vanessa Pinheiro, Glauver Souza e Bruno do Vale. A partir de piadas bastante inspiradas e uma trilha sonora composta por músicas bregas conhecidas pelo público, "Prometemos Não Chorar" se tornou um dos espetáculos mais disputados de Fortaleza.

Segundo Glauver Souza, o Grupo Ás de Teatro não esperava que o musical tivesse uma aceitação tão rápida. "Quando estreamos, não sabíamos o tipo de repercussão que a peça teria porque era comédia, musical e autoral. Assim que a peça estreou, foi uma loucura. Filas e ingressos esgotados. Percebemos que tínhamos algo legal nas mãos e começamos a ter mais cuidado com os detalhes", afirma.

Enredo

A trama se passa na década de 1950 e acompanha a trajetória das irmãs: Perfídia, Carol e Diana. As três moças perdem o pai misteriosamente e têm sua fortuna roubada pela madrasta Lady Laura e sua filha Sandra Rosa.

Enquanto o crime é investigado pelo Detetive Falcão, as jovens se veem obrigadas a trabalhar em um bar local, chamado Irapuan Clube, submetendo-se aos maus tratos do dono do estabelecimento, Charlie Brown, que assumiu, recentemente, a guarda de seu sobrinho órfão Fernando. Todas as canções são interpretadas ao vivo pelos atores.

Depois de tantas apresentações nos últimos quatro anos, a peça foi ganhando novas piadas e aperfeiçoando sua história. "A peça estreou de um jeito e hoje é completamente diferente. Já cortamos cenas, adicionamos músicas. Como o teatro é um organismo vivo, de acordo com as temporadas vamos sentindo com o público o que pode melhorar", diz Glauver.

Novidades

Entre as novidades da temporada está a presença do humorista Denis Lacerda, vencedor do Prêmio Multishow de Humor 2014 e integrante do coletivo As Travestidas. Denis interpretará a irmã do meio, Perfídia.

De acordo com Glauver, a presença de Denis fez com que algumas piadas fossem adaptadas para ele. "O Denis é um parceiro de longa data. Ele tinha feito participações como convidado do dia, mas ficou a vontade de participar do elenco de algum jeito. Como a atriz original está cuidando da filha pequena, foi a oportunidade de convidá-lo para fazer a temporada toda. Ele quase mata a gente de rir nos ensaios", conta.

Depois dessa temporada de janeiro, "Prometemos Não Chorar" deve ter um hiato um pouco maior, já que o diretor se prepara para cursar pós-graduação em Direção de Teatro em São Paulo.

Glauver promete que volta para Fortaleza, mas nunca se sabe. Então essa é a oportunidade perfeita para ver ou rever essa divertida história tipicamente cearense.

Mais informações

Prometemos Não Chorar - Um Musical de Classe

Todos os fins de semana de janeiro (sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h) no Sesc Iracema (Rua Boris, 90 C, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.3435)