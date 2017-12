"Bravos!": Esporte que salva vidas

00:00 · 13.12.2017

Estrela do atletismo nacional, a velocista Verônica Hipólito é um caso extremo de superação, dedicação e talento. A trajetória de paixão dessa guerreira pelo esporte é tema da edição que encerra a temporada de estreia da série documental Bravos! da TV Brasil nesta quinta (14), às 23h.

"No Brasil, o grande problema é que as pessoas divulgam a gente apenas como deficientes praticando esportes. Mas não, nós não somos deficientes praticando esportes: somos atletas de alto rendimento", destaca Verônica atleta paralímpica. Entre suas conquistas, destaque para as medalhas de prata e bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016 na categoria 100 metros e 400m na classe T38 feminino.

Aos 12 anos, em 2008, a jovem foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Quando tinha 17, em 2011, Verônica Hipólito sofreu um AVC, e, em 2013, em função de uma síndrome rara, teve que retirar quase todo o intestino grosso.

Considerada uma garota prodígio, a velocista encontrou na busca pela qualidade de vida um dos motivos que a fez ingressar nas pistas de atletismo. Antes, já havia frequentado os tatames onde praticou judô. "O esporte é a minha vida. Foi quem me salvou, me ensinou a voltar a andar e me deu amigos. Também melhorou a condição financeira da minha família. É tudo".

No início deste ano, a atleta foi submetida a uma nova operação no cérebro para retirar um tumor. Após três meses, ela voltou aos treinos e retomou a carreira de atleta de ponta. Ela está estudando marketing esportivo e quer revolucionar a forma como a sociedade encara os paralímpicos.