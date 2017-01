Bom final de semana para se meditar

00:00 · 06.01.2017

O presente dos céus neste Dia de Reis é o fato de a Lua harmonizar-se com Saturno e Mercúrio e inclinar a atitudes generosas e ideais elevados, que nos fazem tão bem. Mas por outro lado nós já estamos sob o efeito dos aspectos tensos que o Sol forma com Urano e Júpiter. Esses astros desaconselham atitudes rudes, instáveis e irritadiças. É importante que a gente respire fundo, relaxe e mantenha a calma em todas as situações. Devemos prestar atenção para não descarregar o nervosismo nos outros, controlar nossos ímpetos e manter uma atitude prudente em todas ocasiões. Convém não nos deixarmos levar pelos repentes e pensarmos muito bem antes de agir, tomar qualquer decisão ou iniciativa. Contar até 10 é ótima pedida. É essencial a gente reservar uma parte de nosso tempo para relaxar e se reequilibrar interiormente. E a prática da meditação está especialmente indicada neste final de semana.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nesta fase Urano, que está em seu signo, aconselha você a superar certa tendência para a inquietude excessiva. Faça uma coisa por vez e concentre-se naquilo que de fato importa. Evite dispersar-se em coisas acessórias e não se envolva em discussões. DICA: supere certa tendência para ser do contra, em especial no trabalho.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Como o Sol vibra de modo desarmonioso no signo anterior ao seu, convém você a ver as coisas como elas são, para não entrar em frias nem desgastar-se desnecessariamente. DICA: seja realista, não se iluda nem alimente expectativas demais em relação aos outros, para não sofrer nem decepcionar-se.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O planeta Urano agora está em tensão com o Sol, que aconselha você a dividir-se com habilidade entre os amigos e a pessoa mais querida, para não provocar ciumeiras. Não se feche afetivamente nem reprima a livre expressão daquilo que você sente e mantenha a espontaneidade. DICA: evite as compras de impulso.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O astro-rei Sol agora recebe as vibrações arrevesadas de Urano, portanto faça vista grossa a tudo o que soar como provocação e não se envolva em disputas de espécie alguma. É importante que durante estes dias você relaxe e distraia-se ao máximo. DICA: atue com muito tato em suas relações pessoais e afetivas.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O astro-rei Sol vibra de modo arrevesado para Urano, portanto não alimente disputas nem provoque mal-entendidos. É essencial que você não se deixe levar pela sinceridade exagerada e preste atenção para não magoar quem está por perto. DICA: converse calma e francamente, para eliminar as tensões de modo civilizado.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A tensão do Sol com Urano aconselha você a não se envolver em atritos exatamente com quem mais gosta. Evite que as pessoas interfiram ou dêem palpites demais em sua vida amorosa e procure preservar tudo o que há de bom nela. DICA: não arrisque seu dinheiro e mantenha-se estritamente dentro do orçamento.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O fato de o Sol estar em desacordo com Urano assinala um período tenso para você, que deve usar de muita habilidade ao relacionar-se com todos. Não se envolva em situações de confronto, evite atritos com os familiares e atue no sentido de preservar a paz a sua volta. DICA: procure ser flexível e tolerante com os outros.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nestes dias Urano vibra de modo arrevesado e aconselha você a pensar ainda melhor antes de dizer qualquer coisa, para não cometer gafes nem provocar ressentimentos nas pessoas a sua volta. Supere certa tendência para falar sem pensar. DICA: não se jogue de cabeça em situações indesejáveis e trate de preservar-se.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O Sol tensiona Urano e tenta tumultuar em sua vida sentimental, por isso tenha muito tato e não tome atitudes rudes ou repentinas. Evite a ironia, não se envolva em discussões e meça bem a consequência de suas palavras, para não provocar desentendimentos. DICA: curta os amigos, porém não se descuide de quem você ama.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O planeta Urano tensiona o Sol, que está em seu signo, portanto não se envolva em enfrentamentos e preserve um bom entendimento com todos a sua volta. Tenha muita calma, especialmente em casa. DICA: procure não se deixar levar pela competitividade nem atue de modo autoritário em relação aos outros.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Durante estes dias seu regente Urano está em tensão com o Sol, por isso aconselha você a precaver-se contra todo tipo de dispersão ou desperdício, inclusive de suas energias físicas e emocionais. Procure ser especialmente prudente nos negócios e finanças. DICA: use de habilidade ao lidar com quem você mais gosta.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Agora Urano vibrar de modo arrevesado aconselha você a precaver-se contra todo tipo de desperdício. Administre bem seu tempo, dinheiro e até mesmo suas energias e evite atitudes possessivas no terreno sentimental. DICA: Júpiter aumenta o seu desejo de estabilidade e torna suas iniciativas bastante produtivas.