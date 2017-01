Bom e barato

00:00 · 11.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Sabrina Sato é a primeira convidada especial de Ingrid Guimarães da quarta temporada do "Além da Conta", que leva famosos a regiões de comércio popular no Rio e em São Paulo ( Foto: Guto Barra ) Ingrid Guimarães será Elvira em "Novo Mundo", próxima novela das 18h. Na trama de época, ela aproveita a embriaguez do amado Joaquim (Chay Suede) para se casar à revelia dele ( Foto: Estevam Avellar/Globo )

Dizem que janeiro é o mês mais triste do ano devido às dívidas contraídas na farra do consumo em dezembro. No Reino Unido, a terceira segunda-feira do mês (neste ano, será o próximo dia 16) é conhecida como a "Blue Monday" (que soa como segunda triste). É quando o consumidor se deprime com a chegada das contas com os gastos com presentes, festas e ostentações do Natal e do Réveillon.

Na noite desta quarta-feira (11), dá para espantar esse baixo astral do começo do ano dando umas boas risadas com a estreia da nova temporada de "Além da Conta" no GNT.

A atriz e apresentadora Ingrid Guimarães dá uma força para quem anda com a corda no pescoço por causa dos excessos financeiros. Na quarta temporada, ela visitou regiões famosas do comércio popular no Rio e São Paulo, acompanhando artistas em um dia de compras.

São sete episódios inéditos abordando a necessidade do consumo consciente e dando dicas de como pechinchar e poupar um dinheirinho.

É a primeira vez que a atração é gravada no Brasil. Em outras temporadas, ela conferiu os turistas nas lojas do exterior, na época do dólar barato. Mas a atual recessão econômica exigiu um olhar do programa para o próprio quintal.

"Não há mais tantos brasileiros gastando lá fora", explica Ingrid sobre a decisão de deixar de gravar em outros países.

Logo, Ingrid descobriu uma característica que diferencia o nosso consumidor em período de grana curta.

"O brasileiro ama um crediário, quer parcelar tudo". A simpatia dos vendedores também a impressionou. "O brasileiro é muito gente boa. É um cafezinho, um pão de queijo, um kibe, um bolo. Nunca ganhei tanto presente na minha vida. É uma coisa amorosa que só tem aqui".

Início

O primeiro episódio, que vai ao ar hoje, traz a apresentadora Sabrina Sato como convidada especial. Elas bateram perna no bairro de comércio atacadista, o Bom Retiro, na região central de São Paulo.

"Sabrina é a única gostosa que a gente não tem raiva. Ela é muito autêntica. O que ela mostra é o que ela é. Ela é muito astral, me senti à vontade", elogia Ingrid.

"Pechinchei muito com a Sabrina. A mãe dela era comerciante, e ela sempre ia lá. Foi a mãe dela que a ensinou a pechinchar", conta.

O critério para selecionar os convidados foi pessoal. "Não convido gente chata, só quem eu admiro", decreta.

Fábio Porchat será o convidado do segundo episódio, na região da rua 25 de Março.

Ela também buscou mostrar um choque de gerações. Ao levar Chay Suede à Feira de São Cristóvão, no Rio, a atriz diz que a geração de Chay, mais jovem, se preocupa mais com o consumo consciente, com a natureza e com o respeito a outras culturas. "Dançamos forró e cantamos em um karaokê", conta.

Produtos típicos

Os produtos típicos também chamaram atenção da atriz.

"Amei fazer o programa no Brasil. Foi uma surpresa grande. Encontrei muitas coisas boas e com ótimo preço. Descobri muitos produtos típicos daqui. Comprei até xampu de açaí e de mandioca", diz.

Ela foi ao Brás (São Paulo) com Dani Calabresa, com Preta Gil no Mercadão de Madureira (Rio), Dira Paes em um shopping da zona norte do Rio e Marcelo Serrado em uma grande loja de construção e de artigos do lar.

Outros artistas estão na mira de Ingrid para participar do programa: Miguel Falabella, Ivete Sangalo, Anitta, Juliana Paes, Heloísa Périssé e Cláudia Raia.

Maternidade

A atriz se define como uma consumista equilibrada, que nunca entrou no vermelho. Lembra que só a maternidade a fez exagerar nos gastos. Ela é mãe de Clara, de 7 anos. "Quando tive filho, me empolguei. Comprava roupa dela até os 12 anos de idade".

Além do programa da GNT, a atriz se prepara para retornar às novelas da Globo. Ela já começou a gravar "Novo Mundo", trama de época que vai substituir "Sol Nascente" na faixa das 18h. Ingrid fará par romântico com o jovem galã Chay Suede.

No folhetim, Ingrid faz o papel de Elvira, que é apaixonada por Joaquim (Chay Suede) e aproveita a embriaguez do amado para se casar com ele à revelia. Os dois fazem parte de um grupo de teatro na Europa e mudam para o Brasil no início do século 19.

Cinema

O cinema também vai jogar luz na carreira de Ingrid neste ano. Ela está no filme juvenil "Fala Sério, Mãe", baseado no livro de Thalita Rebouças, que chega à telona neste primeiro semestre. O elenco tem Larissa Manoela, do SBT.

Antes, Ingrid aparece no filme "TOC - Transtornada Obsessiva e Compulsiva", estrelado por Tatá Werneck, que estreia no dia 2 de fevereiro.

Ingrid também planeja fazer "De Pernas pro Ar 3", seu maior sucesso no cinema. "Todo dia me fazem essa pergunta [sobre a continuação do longa]", brinca. A atriz diz que sua personagem, dona de uma rede de sex shop, ainda é muito atual.

Ela tem ainda planos de produzir um filme dramático com a produtora Mariza Leão e a cineasta Laís Bodanzky.

Mariliz é roteirista do programa "Além da Conta"

Uma das roteiristas da nova temporada do "Além da Conta", a jornalista e escritora Mariliz Pereira Jorge conta ao Zoeira que o programa mostra a força do comércio popular e o jeito peculiar do brasileiro de comprar no País, como o brasileiro se comporta quando a grana aperta.

"A Ingrid é uma craque em compras, mas aprendeu várias dicas com os entrevistados em cada episódio porque cada um tem um jeito de comprar", afirmou Mariliz, que é colunista da Folha de S.Paulo.

Para poupar um dinheirinho, ela tem suas estratégias.

"No Brasil eu pesquiso muito na internet e fico de olho na temporada de liquidações. A diferença de preço é enorme. Sou consumista assumida, mas até por isso sei quando realmente vale comprar algo fora de promoções".

Mariliz dá prioridade a compras de itens necessários.

"Por exemplo, bens duráveis ou que interfiram na sua saúde. Não dá pra economizar com colchão que você vai usar uns 10 anos e dormir todos os dias, mas dá pra pesquisar e ser mais econômico com os lençóis da cama. Não sou a Cleópatra pra dormir em lençóis de 1.200 fios egípcios. Até porque a gente enjoa (risos)", brinca.

Quando viaja, ela tenta fazer o dinheiro render.

"Passo pelas lojas, vejo os preços, pechincho, digo que não vou levar. Na Ásia, onde estive agora, funciona: o vendedor vai até o limite quando você se mostra resistente. Comprei coisas por 1/5 do preço dessa forma".