Bem romântico

00:00 · 13.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Esteban Tavares volta a Fortaleza com show único no Let's Go Rock Bar

O músico Esteban Tavares tem uma relação muito íntima com Fortaleza. Foi onde ele se inspirou para compor músicas para o Fresno e para o seu álbum fora da banda.

A capital cearense também recebeu o primeiro show da carreira solo de Esteban, em 2010, e se tornou um palco obrigatório para o artista, que encerra a turnê nordestina em Fortaleza após passar por Aracaju e Maceió.

"Pernambuco e Ceará são os estados que eu mais toco fora de São Paulo. Quem sabe em Fortaleza seja um pouco mais forte porque o Lucas nasceu aqui. Era a nossa segunda capital na época do Fresno", conta Esteban.

Público

Não é novidade que o artista gosta de criar uma proximidade com o público durante os shows. Segundo ele, existe uma necessidade sua como intérprete de tocar uma canção para completar a outra, além de estar aberto aos pedidos da plateia.

"Não deixo a galera na mão. Fortaleza pode esperar o que eu sempre dei para a galera. Eu toco o que eles querem ouvir. Eles se doam inteiros no show e é mais um dia emocionante para mim e para quem está comigo. Vou tocar música que faz sentido na vida de muita gente", diz.

O interesse por Esteban pela música começou cedo, aos 11 anos de idade. Hoje, aos 34, ele acumula uma carreira sólida, tendo passado pelas bandas Abril, Fresno e Humberto Gessinger.

Com o projeto solo, ele combina melodias feitas com o powertrio tradicional de guitarra, baixo, bateria além do piano e do acordeon, instrumento tão tradicional na música do cone sul.

"O que me interessa hoje na música é onde eu estou mergulhado, que é a música do Uruguai, Argentina e Chile. Eu tenho ouvido mais isso. Eu sei onde eu estou, sei o que consigo escrever. Não estou na zona de conforto, mas sei bem o que eu gosto de escrever e gosto de manter essa identidade", afirma Esteban.

Esteban já lançou dois álbuns: "¡Adiós, Esteban!" (2012) e "Saca La Muerte de Tu Vida" (2015), esse último proveniente de um crowdfunding que foi impulsionado pelos fãs, atingindo quase 150% da meta estipulada.

Entre os seus maiores sucessos estão "Segunda-Feira", "Cigarros e Capitais", "Pianinho", "Janeiro", "Pra Ser" e "Sophia".

Intercalado entre esses dois projetos, Esteban lançou dois EPs com músicas em inglês: "Smokers in Airplanes" (2013) e "Liquid Love Reality" (2014), esse último com produção de Aaron Marsh, vocalista da banda Copeland.

Projetos

Antes de atender a entrevista do Zoeira, Esteban estava gravando uma música nova que fará parte de seu próximo álbum. O cantor está em negociações com algumas gravadoras e, por isso, não antecipa informações sobre o que está por vir. Ele diz apenas que até abril nenhuma música nova será lançada.

"Estou gravando um disco novo, com um pouco de burocracia com as gravadoras. Eu não tenho mais a liberdade que eu tinha na época independente, agora depende da gravadora", diz.

Questionado se o público de Fortaleza vai ouvir alguma canção nova, Esteban disse que prefere não entregar nada. A ideia é deixar o disco nascer naturalmente, sem interferências e guardar tudo que está compondo.

"Embora seja um disco que fale sobre a tristeza bruta e de amor, ele está mais rápido, pra frente, um pouco mais feliz, até agora. Mas pode mudar. O que eu tenho feito está um pouco mais perto do rock, mesmo que eu não use guitarra. Estava na hora de fazer musicas mais rápidas, mas 'rápidos' dentro de mim é uma questão relativa", finaliza.

Mais informações

Esteban Tavares

Sábado (14), a partir das 20h, no Let's Go Rock Bar (Rua Almirante Jaceguai, 103, Praia de Iracema). Ingresso (2º lote): R$70 (inteira) e R$35 (meia) na pista; R$100 (inteira) e R$50 (meia) no camarote, e R$70 (meet and greet). (3093.6014)