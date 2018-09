Base artística

00:00 · 22.09.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Definir novas perspectivas de mundo é um dos objetivos do Laboratório Acidum, projeto criado em 2008 e, agora, uma Escola de Arte Urbana. A ideia, de início, pensada por Robézio Marqs, um dos idealizadores do Acidum Project, era envolver diversas linguagens artísticas.

Hoje, o laboratório é realizado em parceria com o Instituto Povo do Mar (IPOM) dentro da comunidade do Titanzinho e na Praia do Futuro.

Segundo Tereza Dequinta, também integrante do Acidum e uma das pessoas que acompanham o trabalho que vem sendo realizado há um ano, a colaboração vem dando frutos bem positivos. Além disso, os participantes têm se mostrado cada vez mais ativos dentro da proposta.

“O Titanzinho é uma comunidade que a gente gosta muito, tem vários amigos lá, tem toda a movimentação das pessoas que é bem diferente de outras comunidades”, conta ao ressaltar o caráter de formação livre que o Laboratório Acidum tem representado.

Para Robézio, a parceria representa uma troca entre o Acidum e o IPOM. “A gente define isso tudo como um conjunto porque a gente relaciona a questão de teoria e prática”, afirma ele.

Envolvimento

Passada a dificuldade inicial de implementação do projeto na rotina da comunidade, Tereza conta que o lado bom tem ficado cada dia mais evidente a partir da nova percepção, não só em relação à arte, mas em tudo que tem sido realizado no local.

Ela explica que as aulas têm sido acompanhadas cada vez mais pelas pessoas que resolveram integrá-lo. “A gente tem um envolvimento com esses alunos, quando viemos para a parte prática acabamos vendo que eles começaram a ficar cada vez mais próximos da arte urbana”, diz.

Robézio ressalta a importância de repassar aos alunos que os locais em que vivemos não são apenas lugares de passagem. “São lugares que também são ricos em produção, em mudança e pode ser algo de construção”, disse ele ao se referir à educação que o projeto tem realizado dentro do Titanzinho.

Formação

Tanto Tereza como Robézio falam da importância desse tipo de formação dentro do cenário urbano de Fortaleza.

De acordo com ela, o IPOM tem feito um trabalho de extrema importância nesse âmbito e tem mostrado como projetos desses são gratificantes de tornar real.

“Eu acho que é importantíssimo mostrar que eles podem fazer várias coisas, inclusive fazer coisas dentro da comunidade deles. E é muito legal mostrar que eles podem sair da zona de conforto e realizar coisas que muitas vezes eles não teriam acesso”, comenta.

Entre os outros objetivos do trabalho repassado, ela reitera, está o de mostrar que é possível viver de arte, do esporte e tentar passar para dentro da comunidade essa perspectiva de vida.

Agora, a ideia é abrir a formação para o público no geral e espalhar o que já é a cara do laboratório.