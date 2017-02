00:00 · 04.02.2017

Além dos desfiles da Avenida Domingos Olímpio, onde a cultura afro é celebrada nos maracatus, afoxés, blocos e escolas, a tradição do Carnaval no Centro de Fortaleza também se perpetua em lugares fechados, como os tradicionais bailes em que os brincantes incorporam personagens.

Neste Pré-Carnaval, já dá para entrar nesse clima nostálgico. O Theatro José de Alencar vai promover, neste sábado, um baile à fantasia incentivando o uso de figurinos como pierrots, colombinas, arlequins, piratas, árabes, borboletas, bailarinas, palhaços e ciganas.

A programação do I Baile à Fantasia do Zé de Alencar terá inicio às 16h com o baile infantil no Pátio Nobre, e segue às 20h no jardim com o baile adulto, onde haverá um desfile e a escolha das três melhores fantasias com direito a premiação.

"A roupa é um elemento importante na composição de um personagem e neste período a fantasia reflete este espírito criativo de nossa gente", diz a diretora do TJA, Selma Santiago.

A festa no TJA será animada pela banda Os Transacionais, que investem no repertório com muito frevo, galopes, afoxés, marchinhas e cirandas.

O objetivo da festa é também fortalecer os laços de convivência com a comunidade, parceiros, artistas e amigos do TJA.

O teatro também aproveita o ciclo carnavalesco para promover a solidariedade. Para entrar gratuitamente no baile adulto, que vai até meia-noite, é necessário entregar 1 kg de alimento não perecível, a ser doado. Para o baile infantil, que vai até 18h, a entrada é gratuita.