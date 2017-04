Aventuras na Vila

00:00 · 06.04.2017

Cantora Ivete Sangalo dubla a Smurf-Magnólia em "Os Smurfs e a Vila Perdida"

Os divertidos personagens azuis que ficaram conhecidos no cinema e na TV estão de volta em "Os Smurfs e a Vila Perdida", animação dirigida pelo cineasta Kelly Asbury, de "Gnomeu e Julieta" (2011).

Um mapa misterioso coloca Smurfette e seus melhores amigos Gênio, Desastrado e Robusto em uma jornada pela Floresta Proibida, repleta de criaturas mágicas, para encontrar uma desconhecida Vila Perdida antes do malvado feiticeiro Gargamel.

Embarcando em uma viagem que promete ação e perigo, os Smurfs estão em um caminho que leva à descoberta do maior segredo da história Smurf.

"Os Smurfs e a Vila Perdida" é a primeira aventura dos personagens totalmente animada em computação gráfica, fazendo com que diretor e equipe voltassem aos desenhos para pensar no visual clássico.

"Nós examinamos os primeiros quadrinhos e estudamos a obra de Peyo para encontrar um visual para o filme que honrasse as origens dos Smurfs e sua real aparência", diz o diretor.

Asbury também afirma que o universo conhecido da Vila dos Smurfs e os novos mundos criados para o filme têm a mesma inspiração original: Peyo - o artista belga Pierre Culliford, que criou os Smurfs no ano de 1958.

"O trabalho do Peyo tem uma animação e uma leveza de ser. Havia uma simplicidade na maneira como ele desenhava", conta. "Com a Floresta Proibida e a Vila Perdida, queríamos provocar no público a sensação de estar vivenciando com os Smurfs pela primeira vez, mas elas tinham de parecer parte do mundo os Smurfs. Cores mais escuras, cores mais intensas, sombras fortes, muitas folhagens exuberantes e de cores incomuns, plantas, animais, insetos que brilham no escuro... Todas essas coisas eram diferentes, mas tinham as formas e a linguagem de Peyo em comum", completa.

O principal destaque no elenco de dubladores brasileiros é a cantora Ivete Sangalo, que dará voz à Smurf-Magnólia, originalmente interpretada pela oscarizada Julia Roberts.