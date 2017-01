Aventuras explosivas no cinema

00:00 · 21.01.2017 por Diego Benevides* - Repórter

A Fox apresentou materiais exclusivos de alguns filmes que serão lançados no primeiro semestre desse ano. Saiba mais sobre o que está por vir Katherine Waterston será a nova heroína de "Alien: Covenant", retorno de Ridley Scott às suas origens

Imprensa e convidados se encontraram em São Paulo para um evento exclusivo da 20th Century Fox, no qual seria apresentado um pouco mais sobre alguns dos mais aguardados blockbusters que devem estrear ainda no primeiro semestre do ano. "Essas imagens se autodestruirão após a sessão", brincou uma das porta-vozes.

A brincadeira, na verdade, era um charme a mais para o material que seria exibido minutos depois. Como é de costume acontecer em algumas cabines de imprensa (exibições fechadas de filmes antes do lançamento para a imprensa especializada), celulares e aparelhos eletrônicos foram recolhidos antes da sessão.

Um termo de embargo também foi assinado pelos presentes, que assegurava que nenhuma informação sobre "Logan", novo filme da franquia "Wolverine" estrelada por Hugh Jackman, seria publicado antes do dia 19 de janeiro.

Como já passou o prazo de manter segredo, o Zoeira está liberado para relatar tudo que viu dos sete filmes apresentados. Vale ressaltar que, por mais que haja uma preocupação de não soltar muitos spoilers sobre os filmes, é possível que apareça algum nos próximos parágrafos. Então se você prefere não saber muito sobre as obras, pare a leitura por aqui e aguarde as estreias oficiais nas telonas.

Wolverine

Os trechos (footages) apresentados pela Fox durante o evento impressionaram. Ainda assim, eles servem mais para dar uma ideia do teor que os filmes irão adotar, ou seja, só é possível arriscar que os filmes serão bons quando forem assistidos por completo.

Ainda assim, foi eletrizante ver duas novas sequências de "Logan", que promete ser o último filme do ator Hugh Jackman como o personagem Wolverine.

O clima dos vídeos foi de despedida, principalmente por mostrar Wolverine e o Professor Xavier, papel de Patrick Stewart, com uma aparência mais velha e frágil, sem a mesma disposição que nos acostumamos a ver. Tanto que os dois são praticamente salvos de uma emboscada pela silenciosa e feroz Laura, interpretada por Dafne Keen.

Em uma longa sequência exibida pela Fox, Wolverine e Caliban escondem e cuidam do Professor Xavier, enquanto este fala para Wolverine que é preciso cuidar de Laura e que a garota é "igual a ele".

A sequência de luta é frenética e mostra o diretor James Mangold bem mais à vontade para criar perspectivas de imagens para a aventura que deve investir no drama, sem perder a característica de filme de ação.

Alien

Antes dos footages de "Alien: Covenant", que marca o retorno do cineasta Ridley Scott às suas origens, um depoimento do próprio diretor apresenta o material.

"Eu fui fiel às raízes, com personagens bem elaborados. A minha paixão pela história nunca diminuiu", fala Scott, que também elogia o trabalho da nova heroína interpretada pela atriz Katherine Waterston.

Os vídeos mostram o tom obscuro do novo filme, que não abre mão do clima clássico de terror. Nas imagens, também foi possível ver um pouco mais do nascimento dos aliens. Mesmo sem confirmar qual será a classificação indicativa, a Fox afirmou que será bem alta, já que o filme não vai poupar as sequências de terror.

Macacos

O terceiro filme da franquia "Planeta dos Macacos" mostrou material ainda não finalizado, com foco no trabalho de captura de movimentos do elenco. Os vídeos intercalavam cenas em locações com o resultado final, em uma interseção artística que mostrou como os macacos são construídos para o filme por meio da computação gráfica.

Em um dos footages, acompanhamos o macaco Caeser, brilhantemente interpretado por Andy Serkis, encontrando o "Bad Ape" (ou "Macaco Mau"), um doce macaco que fugiu das mãos dos humanos. É quando Caesar e seus parceiros descobrem que outros macacos podem estar espalhados pelo mundo e uma guerra contra os humanos está prestes a começar.

Animações

A animação "O Poderoso Chefinho", próximo projeto da DreamWorks, gerou risadas durante a sessão. Cerca de 30 minutos do filme foi exibido para os convidados, mostrando um pouco mais sobre os conflitos que Tim viverá com a chegada do Bebê.

O longa foi exibido com a dublagem original, encabeçada pelo ator Alec Baldwin, que faz do Bebê um personagem engraçado, manipulador e sensível. O Bebê está em uma missão na Terra para impedir que o amor dos humanos diminua.

A constatação vem de uma corporação de bebês que diagnosticou que os humanos estão mais afetivos com cachorros de estimação do que com crianças. Para isso, Bebê precisa evitar que a sua raça seja extinta. O primeiro contato com Tim não é dos melhores e a rivalidade entre eles aumenta gradativamente.

O mais curioso é que a forma como eles descobrem que precisam trabalhar juntos para que todos tenham um final feliz é espontânea, que não recorre às alternativas fáceis de dramaturgia.

A Fox também apresentou rapidamente o trailer de "Lino", longa-metragem animado dirigido por Rafael Ribas e dublado por Selton Mello, Paolla Oliveira e Dira Paes. Bebendo de inspirações inevitáveis do cinema americano, o filme acompanha a história de um animador de festas que não está muito feliz com o seu trabalho. Para mudar sua rotina, ele contrata um feiticeiro que o transforma em um felino gigante.

Dramas

Além dos blockbusters que devem movimentar os cofres da Fox, outros dois dramas com alto apelo popular também foram apresentados. O primeiro foi "Estrelas Além do Tempo", dirigido por Theodore Melfi, e indicado a dois prêmios no Globo de Ouro 2017. Inspirado em uma história real, o filme mostra três mulheres negras que são recrutadas pela NASA para um programa de lançamento espacial, em uma época em que o preconceito contra a mulher e contra afrodescendentes apontava para uma segregação bem humilhante.

A atriz Taraji P. Henson é o centro dessas mulheres e carrega seu personagem com uma vitalidade impressionante. O elenco também traz Octavia Spencer, vencedora do Oscar, e a cantora Janelle Monáe, além de Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Os trechos do filme que foram exibidos carregam uma importante mensagem sobre tolerância, que precisa continuar sendo discutida pelo cinema contemporâneo, já que algumas dessas questões ainda existem.

Por último, mas não menos importante, o drama "A Cura" é o novo trabalho de Gore Verbinski, diretor de "O Chamado" (2002). Os primeiros minutos do filme foram mostrados na íntegra, reforçando toda a atmosfera de suspense e thriller que deve carregar durante a projeção.

Na trama, Dane DeHann interpreta Lockhart, um executivo ambicioso vai até um sanatório recrutar um paciente para resolver questões empresariais. Após sofrer um acidente, Lockhart vira paciente do misterioso hospital e começa a desconfiar de que os tratamentos que são aplicados nos pacientes não são necessariamente positivos.

Verbinski parece interessado em fazer de "A Cura" um trabalho visualmente requintado, com uma pegada de suspense psicológico e drama. As cenas impressionam pela precisão técnica e geraram alta expectativa para sua estreia comercial.

*O repórter viajou a são paulo a convite da 20th century fox.