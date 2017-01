Astros recomendam objetividade

00:00 · 26.01.2017

Saturno bate de frente com Vênus e anuncia um período em que convém nos precavermos contra todo tipo de dispersão. Agir com objetividade, administrar bem nosso tempo, dinheiro energia e fazer com que eles rendam mais e melhor são ótimas pedidas. Devemos usar de especial prudência em nossos contatos pessoais e superar a tendência para ser rude ou franco demais ou para dizer as coisas impensadamente. É essencial que a gente adote uma atitude diplomática no trato com todos e esteja alerta para não provocar desentendimentos estéreis. No momento, estão desaconselhados os rompimentos e rupturas. O ideal é valorizarmos e preservarmos tudo de bom que existe em nossas vidas e nas pessoas a nossa volta. Graças a Netuno, pode ser mais fácil a gente perceber que nossa realidade concreta nada mais é do que reflexo de nosso universo interior. Daí a necessidade nos aprimorarmos por dentro.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Agora Saturno recebe as vibrações arrevesadas de Vênus, que aconselha você a não se deixar levar demais pelo espírito de aventura e a preservar-se ao máximo. Seja flexível no trato com todos e não crie atritos por coisas insignificantes. DICA: a prática da meditação lhe ajuda a reequilibrar-se interiormente.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O contato desarmonioso de Saturno com seu planeta Vênus aconselha você a não se jogar de cabeça em situações indesejáveis pelo mero desejo de novidade e aventura. Poupe-se e reserve uma parte de seu tempo para relaxar. DICA: evite a sinceridade excessiva, que pode fazer com que você magoe os outros.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O fato de Saturno estar em desacordo com Vênus assinala uma fase em que você deve precaver-se contra todo tipo de dispersão, inclusive de suas energias. Faça o possível para canalizar seu potencial objetivamente, para metas viáveis. DICA: não alimente expectativas demais em relação a seus amigos.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Meça bem a consequência de suas palavras e pense ainda melhor antes de dizer qualquer coisa, para não cometer gafes. Também é importante que você não se disperse em atividades demais e concentre-se naquilo que realmente vale a pena. DICA: aproveite a fase para relaxar e ficar mais em casa.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Vênus, em tensão com Saturno, aconselha você a não querer controlar demais as pessoas mais queridas. Evite atitudes autoritárias, controladoras e possessivas e esteja alerta para não magoar quem você mais gosta. DICA: seja prudente nos gastos e atenha-se àqueles que são rotineiros e inadiáveis.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nesta fase Saturno tenta tumultuar as coisas em casa e assinala uma fase em que você deve agir com habilidade com sua família. Não seja rude nem queira controlar demais os familiares e procure distender-se ao máximo. DICA: Mercúrio favorece os assuntos profissionais e ajuda você a agir objetivamente.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Seu planeta Vênus está em desacordo com Saturno, por isso anuncia um período em que você deve fazer vista grossa a tudo o que soar como provocação. Preserve a harmonia com as pessoas mais próximas e queridas e não bata de frente com elas por motivos bobos. DICA: viajar lhe fará muito bem.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

As emanações tensas de Saturno com Vênus assinalam dias em que você deve agir com extrema delicadeza no terreno amoroso. Acautele-se contra comportamentos repressores s e não queira controlar demais a pessoa amada. DICA: evite as especulações e prefira não correr riscos quando o assunto é dinheiro.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Saturno, em seu signo, agora tensiona Vênus, portanto contenha seus ímpetos e não aja sem pensar. Acautele-se contra atitudes agressivas e preste atenção para não magoar quem está por perto. DICA: afaste pensamentos negativistas e não queira comandar exatamente as pessoas mais queridas.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Seu regente Saturno vibra de modo arrevesado no signo anterior ao seu assinala uma fase em que você deve manter o senso de realidade em todas as situações. Não fantasie demais e acautele-se contra comportamentos confusos. DICA: conserve a atitude responsável e independente que caracteriza seu signo.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de vários astros estarem em setor espiritual fortalece seu psiquismo e lhe dá condições de atrair, através das mentalizações, tudo de bom que deseja ver realizado. Assim, compense qualquer pensamento negativo com outros otimistas. DICA: sua capacidade de síntese lhe ajuda ver as coisas de modo abrangente.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Vênus, que está em seu signo, tensiona o planeta Saturno, portanto não assuma afazeres ou compromissos demais e procure desacelerar o ritmo. DICA: graças a Mercúrio você atravessa um excelente momento para expressar com clareza tudo de bom que deseja para as pessoas mais queridas