Astral tenso recomenda descanso

00:00 · 24.01.2017

Hoje Vênus e Marte batem de frente com a Lua e assinalam um período em que devemos manter o entusiasmo e o otimismo em todas as situações. Convém a gente não se colocar na posição de vítima e reagir com garra às crises e dificuldades, que aliás tem a função de nos burilar. É importante que nos poupemos e descansemos bastante. É hora de afastarmos os pensamentos melancólicos, que só servem para baixar nosso astral. Além desses contatos desarmoniosos da Lua, nós também continuamos sob o efeito da tensão do Marte com Saturno, que recomenda tato em nossas relações com todos e moderação em todas as áreas de nossas vidas. O fato desses aspectos tensos estarem em vigor assinala um período em que devemos nos distender ao máximo. É importante não nos exigirmos demais e alternarmos as horas de atividade e desgaste com outras de relaxamento e lazer.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nestes dias a Lua tensiona Vênus e seu regente Marte e aconselha você a manter-se consciente de seus limites. Vá com calma, especialmente no ambiente de serviço, para não se estressar. DICA: não bloqueie a livre expressão de seus sentimentos nem discuta com as pessoas que você mais gosta.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O contato tenso da Lua com seu regente Vênus e Marte aconselha você a ser mais prudente do que nunca nas finanças. Evite sobretudo investir em projetos excessivamente utópicos. DICA: mantenha a objetividade em todas as situações e não dê nenhum ponto sem nó, para não desperdiçar seu tempo e dinheiro.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Os planetas Marte e Vênus vibram de modo tenso no ponto culminante de seu céu natal e aconselham você a agir com habilidade nas questões relativas à carreira. Não se deixe levar demais pela ambição e alterne os períodos de esforço com outros de descanso. DICA: evite os confrontos e a competitividade.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

A tensão da Lua com Marte e Vênus assinala uma fase em que convém você precaver-se contra a sinceridade exagerada. Pese bem o efeito de suas palavras e esteja alerta para não ferir os sentimentos de quem está a sua volta. DICA: não invista em projetos inviáveis e administre bem seu potencial.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nesta terça-feira Marte e Vênus recebem as vibrações arrevesadas da Lua, portanto seja mais prudente do que nunca no que se refere a seus gastos e investimentos, para não ter perdas. Convém que você não se envolva em transações nebulosas. DICA: evite a inquietude e distenda-se ao máximo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A Lua aconselha você a pensar ainda melhor antes de dizer qualquer coisa, para não criar mal-entendidos nem envolver-se em discussões. Não se deixe levar demais pelo espírito crítico e seja mais flexível no trato com todos. DICA: tenha tato com quem ama e não faça nem aceite provocações.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Marte e Vênus recebem as vibrações arrevesadas da Lua, que aconselha você a não se envolver em polêmicas, especialmente no setor profissional. O importante é você concentrar-se plenamente naquilo que faz. Dica: reserve um tempo apenas para relaxar, reequilibrar-se e colocar suas ideias em ordem.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Até outubro Júpiter magnetiza o signo anterior ao seu, por isso torna sua fé mais viva e potente e possibilita que suas imagens mentais se realizem mais facilmente. DICA: a Lua, em desacordo com Marte e Vênus, desaconselha as disputas verbais e as atitudes desafiadoras, especialmente em suas relações pessoais.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Agora Marte e Vênus acentuam sua necessidade de introspeção e tornam esta fase ótima para você repensar o passado e procurar entendê-lo melhor. Os assuntos familiares estão favorecidos e as coisas em casa podem ser resolvidas mais facilmente. DICA: tenha tato, não brigue nem queira impor sua vontade.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A tensão existente no signo anterior ao seu lhe torna mais vulnerável a desgastes excessivos, por isso atue com a máxima moderação e evite as sobrecargas. Os momentos de isolamento e reflexão serão restauradores. DICA: a Lua faz com que a fase seja excelente para você meditar e se conhecer melhor.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

No decorrer deste dia a Lua está em desacordo com Marte e Vênus, por isso aconselha você a evitar a implicância excessiva com os outros. Seja tolerante, não reprima a livre expressão de seus sentimentos e preserve a harmonia no amor. DICA: não se perca em minúcias e procure manter a capacidade de síntese.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O fato de a Lua vibrar de modo arrevesado pode baixar seu astral e aconselha você a preservar suas energias. Mas a passagem de Marte e Vênus por seu signo vitaliza você e lhe enche de entusiasmo . Esses astros favorecem os amores e acentuam sua capacidade de ser feliz. DICA: não se evija demais no trabalho.