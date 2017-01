Astral tenso convida ao descanso

00:00 · 18.01.2017

Amanhã é exato o contato desarmonioso de Marte, que está em Peixes, com Saturno, que ocupa o signo de Sagitário. Assim, estes dias são especialmente indicados para a gente descansar e repor nossas energias físicas e psíquicas. Comportamentos impulsivos, agressivos ou autoritários devem ser evitados, pois comprometem a harmonia de nossos relacionamentos e nos afastam das pessoas. É essencial que a gente não tente comandar os outros nem impor nossa vontade a eles. Convém não agirmos de modo repressivo e pesarmos bem a consequência de nossos atos e palavras. Esse mau aspecto de Saturno com Marte nos aconselha a pensar positivamente e a cultivar o hábito de ver "o copo meio cheio e não meio vazio". Essa atitude faz com que a gente vibre em uma sintonia propícia e benfazeja e atraia bons fluidos.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Seu planeta Marte tensiona Saturno, por isso convém você ser mais realista do que nunca. Não alimente expectativas demais em relação aos outros nem se jogue de cabeça em situações que não sejam totalmente claras. DICA: lembre-se de que genialidade nada mais é do que concentração.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Não espere demais dos amigos nem se envolva em empreendimentos utópicos e prefira concentrar a atenção naquilo que é viável. Esteja alerta para não reprimir seus sentimentos e evite que os amigos interfiram ou dêem palpites demais em sua vida afetiva. DICA: saiba preservar-se.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O fato de Saturno e Marte estarem em desacordo assinala uma fase em que convém você não assumir responsabilidades demais e dar maior atenção a suas próprias necessidades. Faça o possível para desligar-se das preocupações. DICA: reserve um tempo para restaurar suas energias físicas e psíquicas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Marte vibra de modo arrevesado e aconselha você a pensar ainda melhor antes de agir ou de dizer qualquer coisa, para não ferir quem está por perto. Supere certa tendência para a franqueza exagerada. DICA: evite arriscar-se e trate acima de tudo de preservar sua paz de espírito.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nesta fase Marte vibra de modo tenso para Saturno, portanto não alimente encucações nem se angustie por coisas insignificantes. Seja otimista e confie em sua boa estrela, que não falha, mesmo que às vezes você não perceba isso. DICA: evite provocar rupturas que no fundo não deseja.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O astral doméstico está tensionado por Marte e Saturno. Assim, atue com a máxima diplomacia em casa e não se envolva em atritos com os familiares nem com os idosos. É importante que você não tente impor seus pontos de vista. DICA: reserve estes dias para descansar e reequilibrar-se.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora Saturno recebe as vibrações tensas de Marte, portanto convém você precaver-se contra todo tipo de dispersão ou desperdício, inclusive de suas energias físicas e emocionais. Seja prudente nos negócios e finanças. DICA: não ocasione rompimentos que na verdade você não deseja.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Como Marte vibra de modo tenso, esteja alerta para não discutir nem esperar demais das pessoas, principalmente daquelas que você mais gosta. Use "compreensão" como sua palavra-chave e faça vista grossa às imperfeições alheias. DICA: não se deixe iludir por projetos utópicos.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias Marte está em quadratura com Saturno e assinala uma fase em que você deve dividir-se com habilidade entre seus afazeres e as pessoas mais queridas, para não provocar atritos. DICA: não se feche afetivamente nem bloqueie a livre expressão de tudo aquilo que você sente.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Seu planeta Saturno tensiona Marte, portanto não se impaciente com os outros nem aceite provocações. Preserve um bom entendimento com todos, não se deixe levar pela irritabilidade nem aja de modo rude em seus relacionamentos. DICA: mantenha-se flexível e veja as coisas sem preconceitos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase convém você medir suas palavras e evitar sobretudo as discussões, que não levam a nada. A franqueza é uma qualidade, mas quando exagerada pode dificultar seus relacionamentos e ferir as outras pessoas. DICA: mantenha a positividade e o otimismo em todas as ocasiões.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Saturno tensiona Marte, que está em seu signo, e por esse motivo é mais importante do que nunca que você evite situações de atrito e mantenha um bom entendimento com todos, em especial no trabalho. DICA: reserve uma parte de seu tempo para relaxar, pois você de fato anda precisando disso.