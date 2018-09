As vozes de uma geração

00:00 · 22.09.2018 por João Parassolo - Folhapress

A cearense Verónica Valenttino diz que a voz foi um processo natural Assucena Assucena e Raquel Virginia das Bahias e Cozinha Mineira

Quem me vê assim cantando / não sabe nada de mim / dentro de mim mora um anjo / que tem a boca pintada / que tem as asas pintadas / que tem as unhas pintadas / que passa horas a fio no espelho do toucador".

Quando o poeta Cacaso tematizou as transexuais no poema "Dentro de Mim Mora um Anjo", ele não imaginava que seus versos cairiam como uma luva para descrever o cantar de uma nova geração de vozes na música brasileira.

A leva recente de transexuais e travestis a tomar os palcos, a exemplo das vocalistas do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira e as cantoras Verónica Valenttino, Linn da Quebrada e Liniker, sem contar a drag queen Pabllo Vittar, trouxe a reboque uma nova voz, que se relaciona de maneira peculiar com o sexo biológico de seus donos.

Empoderamento

Assucena Assucena, da banda As Bahias e Cozinha Mineira, diz que, na infância, era pressionada para usar o timbre de acordo com o gênero de nascença, o masculino. "Me ensinaram que voz fina é de menina, e que quem nasce com pênis aprende a falar grosso. Mas, mesmo que a minha voz fosse grave, minha identidade não era aquela".

Rita Maria, professora de canto de Assucena Assucena e também de Raquel Virgínia, a outra vocalista trans do As Bahias, diz que não há diferenças entre ensinar vocalistas que trazem para a aula questões de identidade de gênero e cantores que não lidam com esse mesmo ponto.

Esses padrões sociais estabelecidos foram sentidos na pele ou na voz por Verónica Valenttino, a líder da banda cearense de disco punk Verónica Decide Morrer. Nascida menino, ela conta que, ao contrário de Assucena, nunca foi uma criança com voz grossa. A sonoridade delicada a levou a sofrer bullying.

Durante seus estudos de teatro, nos anos 2000, ela começou a assumir uma identidade feminina, até formar a banda. Valenttino passou a se identificar como mulher travesti, que define como "corpo bizarro, em transformação, que nega o masculino que me foi imposto".

Embora se inspire em Gal Costa e Ney Matogrosso, Valenttino diz que a transição não fez com que mudasse conscientemente nem o timbre nem o tom com que canta.

"Claro que a gente começa a descobrir um outro corpo, uma outra voz, mas isso não é forçado, é algo fluido que vem pelo empoderamento do gênero", ela afirma.