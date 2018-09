As diferentes faces da solidão

00:00 · 21.09.2018

Programa conta história de homem que se isolou

Nas palavras do poeta, "é impossível ser feliz sozinho". Mas há quem discorde e leve uma vida solitária por opção.

As diferentes perspectivas deste tema são discutidas no 'Globo Repórter' desta sexta-feira, dia 21. O programa irá trazer histórias como a do homem que escolheu se isolar em uma ilha deserta, e a do compositor que, para criar, tem a solidão como aliada.

Pesquisas

O programa mostra também o lado menos tranquilo da solidão que, em alguns casos, é considerada um problema de saúde pública: de acordo com pesquisas, causa efeitos equivalentes a fumar 15 cigarros por dia e pode ser tão grave quanto a obesidade.

O Reino Unido, por exemplo, criou o Ministério da Solidão, que realiza pesquisas sobre o tema e incentiva a integração entre as pessoas. Em Londres, o repórter Pedro Vedova conhece um grupo de pessoas com mais de 50 anos que, para diminuir a solidão, vive em co-houses, as casas compartilhadas.

Como hoje o limite entre o real e o virtual está cada vez menos delimitado, o conceito de presença tem se tornado ainda mais relativo.

Não é incomum pessoas cercadas por uma rede virtual de amigos se sentirem sozinhas. Outra manifestação recorrente da solidão é a Síndrome do Ninho Vazio, quando os pais passam a encarar a vida depois que os filhos saem de casa. Mãe de três, Cida teve que reinventar sua vida ao passar por essa fase.

O programa 'Globo Repórter' com o tema vai ao ar na noite desta sexta-feira, dia 21, logo depois do capítulo da novela 'Segundo Sol'.