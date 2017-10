As aventuras de um herói atrapalhado

00:00 · 12.10.2017

Personagem carismático ganha seu primeiro longa-metragem

Baseado na famosa obra literária escrita por Dav Pilkey, o carismático Capitão Cueca chega às telonas para comemorar o Dia das Crianças.

A animação "As Aventuras do Capitão Cueca" acompanha Jorge e Haroldo, dois amigos inseparáveis, tanto no colégio quanto na casa na árvore que mantém juntos, onde se dedicam a escrever histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, um divertido super-herói que eles inventaram.

Ambos adoram se divertir na base de pegadinhas, especialmente em relação aos professores e ao rabugento diretor Krupp. Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens.

É quando a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.

A direção ficou a cargo de David Soren, responsável pelo elogiado "Turbo" (2013), da DreamWorks Animation.