Artistas urbanas

00:00 · 07.06.2017 por Diego Benevides - Repórter

Tereza de Quinta participa da exposição "Donas da Tinta" Erika Miranda participa da exposição "Donas da Tinta"

Pensar o papel da mulher na arte urbana como forma de criar representações sociais por meio da pintura e da ilustração, em suas mais diversas técnicas, é o objetivo da exposição "Donas da Tinta", que abre as portas nesta quinta-feira (8), na Kaleidoscope Galeria de Arte.

O projeto surgiu ano passado, quando a galeria fez uma exposição de arte urbana com 22 artistas. Desses, somente três eram mulheres. O curador Moacir Junior, mais conhecido como Jr. Animal entre os tatuadores, ficou inquieto com essa diferença tão grande entre homens e mulheres.

"Não havia critério de gênero, mas técnico. Por ser pouca mulher, resolvemos investigar melhor por que elas pintam menos e quem pintava na cidade. E surgiu a ideia de fazer uma exposição de arte urbana só com meninas. Fizemos uma curadoria junto a grafiteiros experientes e, a partir disso, descobrimos que tem muita menina pintando na rua", conta o curador.

Ao todo, 15 obras serão dispostas na galeria, que divide espaço com um estúdio de tatuagem. A exposição é assinada pelas artistas/grafiteiras: Alexsandra Ribeiro (Dinha), Bianca Misino, Ceci Shiki, Erika Miranda, Raquel Mendes (Kel) e Tereza de Quinta (Acidum).

"Tem menina que veio do hip hop e acabou utilizando o grafite, outras eram artistas plásticas e acabaram usando spray na rua. Vemos um apanhado geral de meninas que se expressam artística e socialmente. Notamos que elas acabam utilizando o grafite como uma forma de expressão dos interesses de libertação feminina", continua Moacir Junior.

"Donas da Tinta" tem a missão de fazer um apanhado inicial de mulheres que trabalham com arte urbana na capital cearense. A intenção é que o projeto se estenda em novas edições, à medida em que novos nomes forem se revelando nesse segmento.

"É a nossa primeira exposição de arte urbana unicamente feminina. Temos notado que a exposição gerou uma ponte entre as artistas. Ao conversar com elas, vimos que elas pintam menos do que os homens porque, ao estarem nas ruas, elas são muito mais vulneráveis a assédio. Elas têm um laço em que elas mesmas se convidam a pintarem juntas, pois assim elas têm condições de combater o assédio das ruas", aponta Moacir.

Raquel Mendes participa da exposição "Donas da Tinta"

Trabalho de Alexsandra Ribeiro, mais conhecida como Dinha

Espaço

Para Ceci Shiki, a arte urbana continua sendo predominantemente masculina, por isso iniciativas como essa abrem mais portas e criam possibilidades para que o público conheça outros artistas e outras propostas.

"A arte urbana acontece na rua, o grafite é só um recorte dentro de um circuito que acontece na rua. A gente sabe que mulher na rua é bem difícil não só grafitando, como mulher mesmo. Uma exposição dessas traz visibilidade para esse gênero também", conta a artista, ilustradora e pesquisadora.

Com o Selo Coletivo, grupo de meninas que atuou em Fortaleza entre 2010 e 2015, Ceci realizou algumas intervenções pela cidade e exposições. Como artista urbana também constrói parceria com outros artistas e coletivos em intervenções públicas. Hoje desenha, pinta e usa diversos suportes para suas experimentações em papel, linha, tecido e parede.

"Em Fortaleza existem algumas exposições com grafite, mas é pouco. Na rua mesmo o número de mulheres ainda é pouco, mas é maior que antes. É legal porque traz um elo entre essas mulheres que estão atuando de diversas formas, não só grafitando, mas que estão espalhadas", completa Ceci.

Após a abertura oficial de amanhã, a exposição segue em cartaz até agosto, sempre com entrada gratuita.

Mais informações

Exposição Donas da Tinta

Abertura dia 8 (quinta-feira), das 19h às 22h. Segue em cartaz até o dia 3 de agosto, com visitação de segunda a sexta, das 13h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h, na Kaleidoscope Galeria de Arte (Rua Franklin Távora, 604, Centro). Grátis. (3253.1806)