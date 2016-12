Ano para transformar

00:00 · 28.12.2016 por Diego Benevides - Repórter

Com 2017 batendo à porta, os últimos dias parecem ser perfeitos para fazer uma avaliação do que aconteceu no ano que se despede. Não são raras as reclamações de que 2016 testou a serenidade das pessoas, mas o que importa é a nossa capacidade de avaliar o que ficou de bom.

De acordo com a astróloga Andréa Maluf, 2016 foi um ano das dissoluções, do desmoronamento das estruturas que não estavam alicerçadas na verdade. "Isso deu uma sensação de caos para as pessoas, como se o mundo estivesse desabando. Essa sensação de caos, a instabilidade e muitas perdas veio do encontro entre Saturno e Netuno que marcou o ano de 2015, principalmente o segundo semestre, e todo 2016. Esse desmoronamento dá a sensação de insegurança", conta.

Andréa lembra que, antes de pensar como 2017 vai se comportar no campo astral, o ano astrológico começa mesmo por volta do dia 20 de março, no equinócio de outono. A partir daí, é possível calcular o mapa com o ingresso do Sol em Áries para identificar os principais aspectos do novo ano. A astróloga reforça que para cada pessoa existem trânsitos mais significativos e a forma como eles se manifestam são de nível individual, então a melhor forma de ter uma análise astrológica mais completa seria fazendo o mapa astral de cada um.

Saturno

A astróloga prefere desconstruir o mito de que existe um ciclo no qual os sete planetas se revezam para reger um ano específico e que, em 2017, seria a vez de Saturno. "Na realidade, é uma questão que dá um tom (ao ano), mas é uma regência muito genérica, muito ampla. O que já vem dando um tom é o solstício que tivemos agora com o ingresso do sol em Capricórnio, próximo do dia 21 de dezembro", diz.

Durante os três primeiros meses do ano, a lua nova em Capricórnio vai reger o período. "Nesse ponto se parece muito com Saturno porque é uma lua nova que entra no signo de Capricórnio, que é regido por Saturno. Então as pessoas vão sentir muito um choque de realidade. Será exigido que você faça um enfrentamento de tudo aquilo que ruiu em 2016. Esse 2017 vai ser um ano um pouco melhor que 2016 e a tônica é essa: de se recuperar das perdas e que você se refaça", conta.

Saturno é considerado um princípio de construção, de estruturação. "É o ano para fazer a coisa virar, ver os seus limites, suas possibilidades, fazer o enfrentamento maduro dessas limitações porque isso vai trazer aprendizagem. É um ano que requer reflexão, principalmente esses três primeiros meses".

A astróloga ainda fala sobre observar e mensurar o que aconteceu e sobre o respeito que se deve ter com o tempo. "E ter paciência, perseverança, persistência, que são palavras de Saturno e elas são as melhores aliadas para você lidar com esses enfrentamentos da realidade. Então o tempo não é o limite, mas é um meio para realizar tudo que é possível. O problema é que Capricórnio quer realizar tudo, o possível e impossível. Por isso, trace os seus planos A, B, C e D. Caso o plano A não dê certo, tem o B. Isso ajuda bastante", diz.

Em 2017, a influência de Júpiter em Libra vai promover a melhoria das relações interpessoais para todas as pessoas, especialmente para os signos de fogo (Áries, Leão e Sagitário) e ar (Aquário, Libra e Gêmeos).

Negócios

No âmbito profissional, 2017 continuará sendo desafiador. É o que aponta o consultor de empresas e master coach Marcos Freitas. "Em uma visão positiva, isso é muito bom para quem se atentou e aceitou que o mercado mudou. Existe uma crise econômica, é um fato, mas existe também um apagão de mão de obra engajada de qualidade. Isso se torna uma oportunidade para quem quiser crescer no mercado profissional", diz.

Para Marcos, as empresas precisam de profissionais que façam a diferença, que se dediquem e estejam capacitados para os desafios.

"O melhor caminho é se tornar um grande profissional, deixar de ser um funcionário para ser um empreendedor de carreira. As empresas vão reconhecer quem fez a real diferença. É um pouco contraditório, temos quase 13 milhões de desempregados e em paralelo temos um apagão de profissionais de alta performance e alto nível, então é uma oportunidade".

Entre as dicas para dar um novo rumo ao trabalho, Marcos aponta que é essencial se ver como um empresário da própria carreira, cuidar do marketing pessoal, buscar novos conhecimentos, investir em si e ter sempre objetivos e metas claras na carreira. Os bons resultados aparecem por meio das atitudes que as pessoas tomam.

Desapego

Ano novo também é sinônimo de fazer uma limpeza nos excessos e se desapegar daquilo que não faz mais parte da nossa rotina. Segundo mariella Fassanaro, consultora de estilo, imagem e etiqueta profissional, é essencial fazer uma investigação para se conhecer e entender o que está acontecendo.

"Você precisa olhar para entender, alinhar suas metas e procurar o seu foco quer seja profissional ou familiar. A partir daí, você vai eliminando os seus excessos, vai vendo quem você não é mais, vendo quem você é com objetividade e o que você precisa ou quer ser. Às vezes, não é a mesma coisa quem eu preciso ser com quem eu quero ser", afirma a consultora.

Esse processo de autodescoberta permite que as pessoas separem roupas, discos e coisas acumuladas. "Perceber o que você pode separar para doar em boas condições, dar segundas chances e descobrir o que precisa de conserto, aquelas coisas empacadas há muito tempo".

Mariella diz que é como se fosse fazer um inventário do que a pessoa é e do que ela pode fazer para melhorar. "Quem fomos ano passado e quem somos hoje não é a mesma coisa. O apego se dá por motivo financeiro ou afetivo. Muita gente abre espaço para o novo só apertando o que é antigo. Eu chego em várias casas e às vezes as pessoas não sabem que tem alguns objetos. Você precisa saber e lembrar o que tem de bom e dominar as suas posses", diz.

Para quem vai começar o ano viajando, Mariella afirma que é preciso ser prático e inteligente na hora de fazer a mala. "Pense na quantidade de dias e no que vai usar. Para cada dia, eu preciso ter uma parte de baixo e duas de cima. Também é preciso levar em consideração a temperatura e a geografia (do lugar). Você precisa de traje para ocasiões especiais e roupa de banho. Sempre leve uma roupa de festa mesmo que você vá para uma montanha. Esteja sempre preparado", finaliza.

Astrologia

Dicas

01. Tenha tempo para se recuperar das perdas;

02. Seja paciente, perseverante e persistente;

03. Recupere a paz de espírito e a estabilidade perdidas;

04. Faça parcerias, saia da zona de conforto, se modernize e socialize mais;

05. Tenha humildade, pé no chão, serenidade, sensatez e maturidade;

06. Ano positivo para os signos de fogo e ar.

Estilo pessoal e imagem

Renove as energias

01. Entender e alinhar suas metas;

02. Procurar seu foco pessoal e profissional;

03. Fazer um inventário de coisas que ainda precisa, do que pode doar ou revitalizar no guarda-roupa;

04. Desapegar financeiramente ou afetivamente e ser prático.

Negócios e master coach

Reinvente-se

01. Se ver como empresário da própria carreira e cuidar do marketing pessoal;

02. Buscar novos conhecimentos e fazer investimentos;

03. Ter objetivos e metas claras de carreira;

04. Fazer a diferença no mercado de trabalho.

