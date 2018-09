Ano para comemorar

00:00 · 13.09.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Pedro e Luara desenvolveram um quarto de criança que traz vivacidade ( Fotos: Kléber A. Gonçalves ) Carlos Zaranza montou o ‘Jardim com piscina’, que fica logo no início da casa Fernanda e Juliana, além de Érica, foram duas da equipe que projetou o quarto “mundo de Alice”

Com ambientes planejados minuciosamente por arquitetos, designers e paisagistas, a CasaCor Ceará chega à 20ª edição e comemora os vinte anos de evento com muita vitalidade e relevância.

Pelo menos é esse o foco de quem tem marcado presença em tantas edições e dos que organizam um dos maiores eventos deste segmento no estado do Ceará. Diretora da CasaCor, Neuma Figueiredo comenta que o ano de 2018 já vinha sendo planejado há algum tempo, justamente pelo caráter comemorativo.

“Essa edição começou a ser pensada há muitos anos, justamente porque não é todo evento que chega nessa marca com tanto sucesso”, contou ainda durante a noite de lançamento para convidados.

Denominado como “Sala do Colecionador” e desenvolvido por Diego Studart, o local conta com as fotografias do acervo pessoal de Silvio e busca retratar um espaço clean e elegante, utilizando materiais refinados, como as pedras.

Outro fator importante em 2018, foi o lugar escolhido para sediar o evento. O imóvel mostra também a grandiosidade do que representa a CasaCor. Situado no bairro Meireles, possui 10 mil m² de área, foi projetado pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi e ainda possui um projeto de jardim desenvolvido pelo paisagista Roberto Burle Marx.

Viva

E para quem visitar o espaço da CasaCor este ano, a impressão de que os tons vivos e a natureza estão presentes na maioria dos espaços projetados não deve passar nem um pouco despercebida.

Isso porque os ambientes assinados por 73 profissionais das áreas da arquitetura design e paisagismo seguem no foco do tema desta 20ª edição: Casa Viva.

Troca

Além de ser espaço para contemplação, o evento também constitui uma face de facilitador das relações dentro da área da arquitetura.

Entre os que participam, a unanimidade é de que a oportunidade de montar um ambiente é capaz de abrir portas para novos fornecedores, novos materiais e até mesmo novos conhecimentos.

Para os arquitetos Pedro Paulo Rolim e Luara Ciarlini, que foram os responsáveis por montar um quarto todo voltado para as crianças, a CasaCor já era referência desde o início da faculdade, quando ainda nem tinham contatos dentro do mercado.

“Para a gente sempre foi importante por ser uma vitrine para o nosso trabalho. Mas, além disso, ela é importante porque abre espaço para novas ideias”, diz Pedro.

Eles dois desenvolveram juntos um quarto infantil com propostas que se misturam: trazer a questão da natureza e trabalhar o método montessoriano, que valoriza a liberdade e a autonomia.

Ambos explicam que as peças escolhidas, os móveis, os brinquedos e todas as pinturas foram pensadas para estimular as pequenas, já que o quarto foi pensado para duas meninas, e para que elas possam descobrir a infância.

“O nosso objetivo era homenagear duas meninas que, no caso, são a Isabela e a Robertinha, filhas do prefeito Roberto Cláudio e da Carol Bezerra. Então esse espaço busca estimular o desenvolvimento dessas crianças e nós usamos aqui alguns objetos que trabalham organização, a questão da amizade etc”, explica Luara.

Inspirações

Não muito diferente de Pedro e Luara, as amigas Juliana Rolim, Fernanda Levi e Érica Dantas também já estavam ansiosas pelas visitas que já começam a receber no espaço da CasaCor nesta semana.

Pela primeira vez no evento, elas comentam que desde o pensamento original até a montagem final, tudo foi criado com muita delicadeza.

“Desde o começo quando soubemos que o tema seria este, começamos a pensar em uma forma na qual todos os ambientes tivessem essa ligação”, explica Fernanda.

O espaço, denominado ‘Mundo de Alice’, que receberam para criar, possui um caráter mais jovial, justamente por se tratar de um cômodo de uma jovem adulta. As inspirações vieram a partir do conforto e de também proporcionar uma ideia de que o dono do local tem uma relação bastante íntima com o mesmo.

“A gente se inspirou em uma moça: a Alice. Ela é bisneta de uma senhora que já morou nessa casa. A Alice é estudante de jornalismo e quer ser crítica de cinema. Então, foi a partir daí que a gente desenvolveu uma tela de projeção de filmes, que inclusive pode ser vista da banheira desse quarto”, explica Juliana sobre o processo inicial de desenvolvimento.

Experiências

Enquanto há quem participe pela primeira vez, também existe quem já possui experiência longa no evento. Luce Galvão de Sá e Marcelus Caracas são alguns desses nomes. Os dois construíram dois espaços diferentes, mas bem próximos um do outro na edição deste ano. O de Luce traz um quarto de casal, que aposta nas lembranças e no aconchego. Por lá, retratos dão o toque pessoal, livro com memórias, peças da prória Luce.

Já o espaço de Marcelus, traz um banheiro sofisticado, que escolhe o requinte como ponto principal. No local, os objetos mais nobres são visíveis a quem visita.

“Eu participei da CasaCor aqui no Ceará pela primeira vez ainda em 1999 e essa já é a minha 8ª edição. Eu acredito muito que esse evento gera muitos negócios e é uma troca muito grande de informações para a gente, de conhecimento mesmo entre as pessoas que vêm por aqui, sabe”, comenta Luce, que também ressalta como as novidades ficam muito evidentes para todos.

O que eles e todos os outros afirmam é que a CasaCor continua sendo referência e inspirando ainda mais.

Mais informações:

CasaCor Ceará

De 13 de setembro a 23 de outubro, na Rua Visconde de Mauá, 950, Meireles. Ingresso: R$ 48 (inteira) e R$ 24 (meia). (3261.3533)