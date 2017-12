00:00 · 16.12.2017

Às vezes me vem a ideia um pouco extravagante de que todos os livros de literatura são bons livros. Mas não para os leitores exigentes, capazes de reconhecer artifícios que se escondem por trás das palavras. Ou alguma venalidade oculta nos títulos, nas capas atrativas - isso não é difícil e tem sido comum. Nas modas. Raramente o bom leitor é pego pelas iscas para apanhar leitores ingênuos.

Ele sente os bons e os maus momentos de um escritor. Percebe quando o escritor teve preguiça, tédio, cansaço, pressa, distração ou medo. Ou coragem, persistência, obstinação, de que são feitos todos os livros, e luz interior, transcendência, que ocorrem com mais raridade.

O bom leitor relê as passagens que lhe fizeram palpitar o coração e derramar lágrimas. Ou ficar encantado, ou paralisado. Ele traduz seu sentimento em enigma literário, tomando a medida e a ordem das palavras utilizadas. Sofre quando percebe uma frase cruel de um narrador.

Sofre quando sente falta de compaixão por algum personagem, ou incompreensão. Os que não podem ser redimidos nem merecem ser personagens.

Algumas vezes, o bom leitor não reconhece citações ocultas, paráfrases, ideias e frases recriadas, mas sabe que estão sempre ali, em cada texto, assim como as influências que o autor recebeu.

Percorrem seu corpo o ritmo da narrativa, da estrutura, dos significados, a pulsação misteriosa de um sonho. Ele dá um grito, ai! quando o pé da frase está quebrado. Faz tsk tsk tsk quando a palavra não é exata. O bom leitor, quase sempre, já perdeu a conta dos livros que leu.

O bom leitor tem uma biblioteca, às vezes pequena para os padrões de alguns outros leitores que reuniram uns vinte mil volumes. Mas a biblioteca do bom leitor é honesta, todos os livros que estão ali nas estantes foram lidos por ele no mínimo uma vez, selecionados, anotados, aceitos em seu mundo interior.

Dotados de uma alma, de uma voz, de um sopro de vida, e todos são livros bons. Uns são melhores, outros, grandiosos, outros, ainda, são os maiores do mundo.

Estranho é que algumas vezes o bom leitor abre um livro que noutro dia lhe foi estimulante e, agora, ele o acha impenetrável.

Outras vezes ele abre um livro sem nenhuma expectativa e o lê com um prazer inesperado, com um encantamento surpreendente.

O livro, em si, tem a sua qualidade intrínseca, claro. E a qualidade intrínseca de um livro é misteriosa, ninguém pode estabelecer nenhuma regra para os grandes resultados literários. Num livro é a potência e o brilho intelectual do autor.

Noutro, é o obstinado e longo trabalho de apuração do texto. No seguinte, é a simplicidade do pensamento e a visão mais singela do mundo. Noutro, ainda, a rudeza da linguagem que parece em estado bruto.

Ou a antiguidade. A força na criação de personagens. A intensidade. A profundidade do tema. A trama, ou a sua ausência. Ou apenas o nome do escritor, sua fala, que o bom leitor sabe reconhecer.

Cada livro combina esses elementos. Às vezes o tão malfadado beletrismo permeia uma obra de arte. Ou o parnasianismo, o excesso de adjetivos, até mesmo o fato de ser mal-escrito pode ajudar (o romance, o bom leitor sabe, é o gênero da imperfeição).

Ou de ser escrito de olho na caixa registradora, ou de ser escrito com pressa ou urgência ou distração ou tédio ou medo. Há grandes livros escritos assim, ou para pagar dívidas de jogo, como os livros de Dostoievski, ou para a satisfação narcísica, ou para "seduzir raparigas".

Alguns grandes livros deixam de ser grandes livros algum dia, assim como livros incompreendidos, ignorados ou desprezados passam a ser grandes livros em outra época. A qualidade intrínseca da literatura é uma combinação tão complexa e original de elementos que apenas um único livro a contém.

Talvez tenha a ver com a verdade interior do ser humano que o escreveu combinada com a verdade interior de quem o está lendo. Cada livro passa a ser um novo livro a cada leitura de um bom leitor. E é uma leitura atenta, sonhadora, crítica, e ingênua, que torna o livro um grande livro.