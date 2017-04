00:00 · 14.01.2017

Num apartamento pequeno, o primeiro de sua vida, ela sente o silêncio agradável, a ausência de conflitos, o gosto bom da independência - mas, um pouco de solidão.

Saudades da tapioca fininha da mamãe, de seu macarrão, do jornal que o papai lia e comentava, dos irmãos barulhentos correndo pela casa. Do abraço de todo dia.

Da janela que dava para uma árvore, dos lençóis floridos, de tudo pronto num passe de mágica, como precisar de um prego e martelo e estar ali num móvel com todas as ferramentas do papai e todos os tipos e tamanhos de pregos. Abrir a gaveta e estar ali toda a roupa, limpa, passada a ferro. Estrutura. Sensação de segurança.

Os sentimentos são extremos, a Solteira Morando Sozinha vai da maior euforia por ter sua própria vida e liberdade à depressão mais cheia de lágrimas, diante das dificuldades que precisa enfrentar, sempre sozinha. Não quer telefonar para a mãe a cada problema.

Solteira Morando Sozinha é quase uma categoria. Composta de moças que saem de sua cidade para cursar a faculdade em que foram aceitas; moças que sonham com a independência a qualquer custo; moças que passaram num concurso; que não aguentam mais viver na casa dos pais.

Moças que vão em busca de trabalho numa cidade maior... Que começaram a ganhar dinheiro na profissão. Ou que se separaram de um companheiro, namorado, marido. Mães com a síndrome do ninho vazio.

Escritoras Morando Sozinhas também formam quase uma categoria. São mulheres que trabalham em casa, precisam de silêncio, calma, e um tempo flexível, que se alarga, se dilata e se alonga. Precisam da solidão para não haver quebra do fluxo de pensamento.

A cada dia, mais e mais mulheres precisam ou querem e vão morar sozinhas. Por outro lado, cada vez mais, jovens continuam morando na casa dos pais por questão quase sempre financeira. Desemprego, vida dispendiosa, imóveis caros.

No apartamento tudo se parece com ela. Se é moça, há uma certa desarrumação, quase uma repetição do que era seu quarto na casa dos pais. Na geladeira, cerveja, vinho branco, torta de chocolate com creme, queijinhos. Tudo é precário, ela tem ainda poucos objetos, mas vai juntando, ganhando, comprando.

Se já é uma mulher madura, há um excesso de coisas que estavam num apartamento grande e agora tudo precisa caber num pequenino e individual. E a geladeira é diferente: vinhos, salame, queijos, salmão, ervas finas, coisas mais sofisticadas, talvez.

A mocinha tem só dois pratos, um conjunto de copos, duas xícaras, poucos talheres, uma panela, uma frigideira. Faltam os eletrodomésticos, e ela sai para comprar, volta com uma máquina de fazer sorvete.

Já não há a urgência da louça sempre lavada. Dizia o Einstein em sua alta sabedoria: o problema de morar sozinho é que sempre é a nossa vez de lavar a louça.

Nem urgência da despensa cheia. Tudo é comprado no mercado, pronto para ser consumido. Suco em caixa, comidas congeladas. Mesmo assim, é mais prático e rápido um pão com fatias de queijo e presunto, com laranjada pronta bebida na caixinha.

O café da manhã às vezes é tomado em pé. O iogurte, o queijo, a manteiga, tudo vem para a mesa ainda na embalagem do fabricante. Alguma coisa esquecida fora da geladeira se estraga ao calor do dia.

Roupa jogada no sofá, sapatos no meio do caminho, toalha molhada na cama, sutiã na pia da cozinha. Sem babá, a Solteira Morando Sozinha tem de aprender sozinha a organizar a sua casa e a sua vida. Aprender a montar um orçamento. A responsabilidade puxa pela gola.

A casa cheia de amigas. Conversas, risadas, troca de experiências. Até tarde da noite, e elas adormecem no sofá, no tapete. Mas o mais importante é aprender a conviver com a sua melhor amiga (ou inimiga): você mesma!

O tempo parece mais elástico, há mais vazios e momentos de lentidão. Dormir de madrugada, acordar ao meio-dia, sem ninguém para bater à porta do quarto chamando, tudo agora é liberdade. Dizem que a maior lição de morar sozinho é não ter ninguém em quem botar a culpa de algo errado. Encarar os próprios erros.