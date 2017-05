00:00 · 28.01.2017

Às vezes é difícil reconhecer o amor. O meu amigo frei diz que precisamos saber reconhecer tipos de amor, porque há infinitos modos de amar. Cada pessoa tem sua maneira de amar, ou maneiras diferentes de amar a diferentes pessoas em diferentes momentos.

O amor é sutil, e não tem formato nem padrão. Em cada coração ele se aninha a seu modo, a seu tempo, em silêncio ou ruidoso, doendo ou dando prazer, soluçando ou suspirando, arranhando ou acariciando. Mas se for amor, sempre será amor.

Um dia o frei me contou que um amigo estava arrasado com o comportamento de um dos filhos. Ao contrário do menino mais novo, esse demonstrava não amar o pai. Parecia hostil, até mesmo agressivo, controlador e ciumento.

Quando ia abraçar o pai, quase o machucava, era um abraço incômodo, atirado, desconjuntado, que não fazia aquele encaixe maravilhoso do abraço suave e compassado, harmonioso, uma união íntima. Eram abraços cheios de cotovelos, de espinhos.

No dia do aniversário do pai, o menino mais novo entrou em seu quarto, abraçou o pai, beijou o pai, entre sorrisos desejou-lhe felicidades e lhe deu um presente. O outro menino abriu a porta do quarto do pai, dali mesmo jogou-lhe um embrulho de presente, virou as costas e saiu.

E o frei disse: ambos amam o pai, decerto, apenas cada um tem seu modo de amar. Umas pessoas têm medo de demonstrar amor. Outras, de receber amor. Ou de amar, e não receber o amor em troca. Amar é uma arte que precisa ser aprendida. E quem nos ensina... É a vida.

Modos de demonstrar amor: 1 - com elogios, dizer para a mulher que ela está bonita, dizer ao filho que ele é capaz. 2 - contato físico sem reservas, carinho, beijos, abraços, ou sexo. 3 - estar verdadeiramente atento, sem interromper um momento de trocas. 4 - fazer algo que sabe que vai agradar ou ajudar o outro, como o macarrão que ele gosta, ou lavar a louça do jantar que ela preparou. 5 - pode ser uma florzinha do canteiro, mas chegar com um presente, ou mandar avisos de que sempre está se lembrando daquela pessoa. 6 - dizer ao outro quais são as suas necessidades e expectativas, e tentar saber as da outra pessoa.

Um psicanalista dizia que o amor é verdadeiro quando duas pessoas se amam do mesmo modo. Ele acha que amar é querer agradar o outro, conseguir agradar o outro, sentir-se feliz ao agradar o outro, e fazer o outro se sentir feliz e amado.

Mas o meu amigo frei e eu achamos que amar nem sempre é agradar. Quando amamos um filho, precisamos tantas vezes desagradá-lo, dizer-lhe palavras que ele não quer ouvir, forçá-lo a fazer coisas que ele não quer fazer. Às vezes, amar é desagradar.

Mas amar sempre é fazer a pessoa se sentir amada. Dizer: Eu te amo, repetir: Eu te amo, Eu te amo, pode parecer um conjunto de palavras vazias, diz o psicanalista. Se não vier acompanhado de atitudes próprias dessa emoção.

Mas dizem os escritores e os sacerdotes que a palavra materializa o sentimento. Dizer: Eu te amo - materializa um amor. A palavra torna real o sentimento abstrato. Ainda mais para uma criança. Para uma mulher insegura.

As intensidades amorosas são diferentes, cada pessoa tem sua medida. As pessoas mais sensíveis necessitam de mais intensidade nas relações. Dizem que são as mulheres, mas num par às vezes o ser mais sensível é o homem.

Os verbos dos modos de amar: confiar (plenamente), dar (sem esperar nada em troca), escutar (sem interromper), olhar (e ver), falar (sem acusar), ouvir (sem se sentir acusado), dividir (sem segundas intenções), responder (sem argumentar), perdoar (sem castigar), prometer (sem esquecer), aprender (e ser sempre grato a quem ensinou).

Muitas pessoas não conseguem reconhecer o amor porque só reconhecem o amor de outra pessoa quando ele se expressa do mesmo modo dessas pessoas e qualquer demonstração diferente acaba sendo menosprezada, ignorada. Um poeta antigo dizia e eu vivo repetindo: Amar é olhar.

Ler (os olhos da pessoa). Florescer (em sonhos). Receber (sem muralhas). Seguir (receitas e intempéries). Amar (se aprende amando).