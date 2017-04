00:00 · 31.12.2016

Nós, seres humanos que vivemos em casas ou apartamentos, e não em acampamentos ou viadutos, e de nossas janelas podemos ver a cidade em seus ofícios e vagares

Ver as paisagens do campo ou frestas do mar oceano, a lua surgindo redonda e nua, nós que sabemos cantarolar as canções que nos comovem, que podemos andar, sorrir, comer, dormir

Nós que temos a indústria e o comércio, temos as artes e a arte de viver entre as adversidades, temos nossa filosofia, nosso céu azul e belo, nossos morros, nossos campos plantados, e areais

O luar do sertão e as araras, os mapas e a astronomia, médicos e anestesia, hospitais e poesia, temos vassouras e ancinhos, nós que podemos viajar com a família, que temos família e esperança

Temos as estrelas e noção da amplitude, temos braços, temos o abraço, temos o amor em nós, planos e lutas, crianças em nossa vida, nós que sabemos ser sós

Temos cama, temos livros, temos fogões em nossas casas, e mesas com toalhas de renda e cadeiras ou bancos

Nós que somos brasileiros, e não somos sírios nem refugiados, exilados, nem famintos, sedentos, indesejados, nós que temos nosso país

Que temos nossos mares e florestas imensas, nós que temos desavenças, mas os filhos na escola, nós que temos todos os dentes, temos quadros e gravuras, temos o olhar que sabe ver cultura e arte

Em toda parte, temos lágrimas e choramos no cinema, nós que vamos ao teatro, ao concerto, temos dedos sensíveis, corpo ardente, desejo e sonho de amar, um seio a acariciar, amores secretos ou abertos, mas sempre amores

Temos argumentos nos debates, ideias repensadas, temos sobretudo amigos, nem que sejam poucos, mas do peito e das horas duras, nós que lemos jornais

Temos advogado e alvará de soltura, violeiros e repentistas, línguas afiadas e loucuras controladas, entendidas, sapato sem furo, temos carro, temos terra com palmeiras onde canta o sabiá, verdes mares bravios onde cantam as jandaias

Temos o passado para nos lembrar e um futuro a providenciar, temos pressa, mas temos o tempo que nos deixam restar, temos fim de semana, bicicleta, meta, temos calça e temos saia, vestido de baile e pulseira

Nós que jantamos à luz de velas e bebemos vinho em taça de cristal, que nos embriagamos como passarinhos, temos casa de campo mesmo que seja a de um amigo, onde há cavalos e pirilampos, temos casa de praia mesmo que seja alugada, onde há coqueirais e algodoeiros

Nós que temos dinheiro, seja pouco ou muito, mas algo a receber, no horizonte, nós, que temos pontes e agasalhos, temos extrato de banco e cartão, nós que lemos o Grande sertão: veredas, Dom Casmurro, ou algum livro favorito

Nós que lemos poemas em voz alta, diante da pessoa amada, que observamos aves com binóculos, que caminhamos descalços por prazer

Nós que usamos um antigo anel de família que ainda não foi roubado, nós que temos coisas para roubarem, mas também coisas que ninguém nos rouba, como o curso feito na escola, a memória

Nós que temos história, que jogamos bola na infância em pracinhas verdejantes, nós que acordamos depois do sol e do galo, nós que temos emprego, paixão, um corpo, nós que fazemos exercícios e não vivemos na encosta dos precipícios

Nós que estamos vivos, temos a vida pela frente, nós que somos hedonistas, artistas, nós que sentimos o perfume, nós que somos acordados por uma rosa

Nós que adoramos ouvir estórias, contar nossas estórias, nós que somos ouvidos, nós que somos vistos e não andamos invisíveis pelas ruas

Nós que temos ruas, temos muros e portões, temos armas, temos almas pressentidas, nós que não somos choldra, não somos tristes, deprimidos

Nem somos dos infernos, das cadeias, da miséria, nem da pobreza de espírito, nós que especulamos, que ganhamos, mas também perdemos

Nós que temos raízes, diretrizes, atrizes preferidas, de olhos em ardósia, e amigos músicos que arrastam nosso coração pelos sonhos, que sonhamos dormindo ou acordados, nós, perdoai-nos, somos os poucos felizes.

(Nós, os poucos, os poucos felizes, um bando de irmãos. Frase de Shakespeare.)