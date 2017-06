00:00 · 10.06.2017

Poetas, seresteiros, namorados, correi! É chegada a hora de escrever e cantar Talvez as derradeiras noites de luar, diz o poema musical de Gil. Um poema observador, que profetiza o fim do romantismo. "Simples resultado do desenvolvimento da ciência viva".

A Terra é azul! Será que, depois que o ser humano pisou na Lua, a Lua não inspira mais poetas, seresteiros, namorados? "Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção O que será do verso sem luar?" Como a Lua não tem o mesmo mistério, não pode mais simbolizar o amor, seria um amor feito de pegadas e crateras numa paisagem de estações espaciais.

Parece que o romantismo, sim, está acabando, como vaticinou o profeta aedo. Basta olhar por aí. Outro dia vi um par de namorados, um sentado ao lado do outro e, em vez de se falarem, se abraçarem, em vez de se olharem com ternura, olhos nos olhos, em vez de um beijo, ambos escreviam num pequeno aparelho luminoso que cabe na palma da mão. Talvez escrevessem um para o outro, talvez mensagens de amor fabricadas ou pequenos corações pulsantes. Talvez combinando o desencontro.

Quero acreditar que ainda exista romantismo. Ontem mesmo vi um casal caminhando de mãos dadas e ambos pareciam ternamente enamorados e se olhavam. Mas eram gente das antigas, o que dava um ar de nostalgia ao sentimento romântico, parecia coisa mesmo do passado.

Quando foi que alguém nos escreveu um verso? Quando foi que alguém nos mandou rosas vermelhas? Quando foi a última vez que alguém viu o fundo de nosso coração? Quando foi que, abraçados, perdemos alguns minutos da vida para olhar a Lua, o céu, o mar, e gastamos alguns instantes para tentar compreender um gesto, um olhar? Quando foi que algo mudou nossa vida para sempre?

Nunca mais ouvi falar de seresteiros, nem de alguém que fez uma serenata à janela da mulher amada, nem mesmo ouvi mais falarem de janelas. Nunca mais conheci um poeta tão apaixonado como o Vinicius de Moraes, amante tão amiúde. "É que um dia em teu corpo de repente Hei de morrer de amar mais do que pude".

As decepções de amor, a desesperança, o receio da perda, de ouvir um não, o medo de sofrer, vão nos endurecendo, construindo muros entre os seres. Então, é melhor que o prazer seja separado do amor. E as juras mais fortes se consomem no fogo da paixão como palha. Não sabemos se dispensamos a promessa, ou o compromisso. Nem sabemos como será o amor no futuro, talvez amor em pílulas.

"Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina"... Que belíssima poesia, que aula de amor, amar o vaso sem flor. Aí está implícito que o amor vai fazer surgir a flor.

Ah Drummond, será que a poesia ainda existe? Aquela poesia de cortar nosso coração, arrancar suspiros profundos de nosso peito. A poesia apaixonada, romântica. "No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho"... Esse verso de Drummond acabou com o romantismo na poesia.

"Ora, direis, ouvir estrelas?" O poema de Olavo Bilac já parece nos anunciar o fim do romantismo, lá no século 19. Mas o Romantismo foi, também, uma escola literária, românticos idealizavam o mundo - a pátria é perfeita, a mulher é virginal e bela, submissa e inatingível, o amor é espiritual; os sentimentos mais constantes são a saudades, a tristeza, a desilusão; é preciso fugir da realidade, voltar ao passado; o culto da melancolia.

Mas então veio o Modernismo, outra escola, para acabar com qualquer possibilidade de romantismo nas artes: No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho...

Ideias para sermos românticas: escrever "Eu te amo" com batom, no espelho; escrever um acróstico para ele com o nome dele; ser lírica e infantil por uma noite; escrever uma mensagem de amor para ele receber em pleno trabalho e enrubescer; ter sempre um carinho, um sorriso, um elogio; dar para ele um presente, sem ser no Dia dos Namorados...