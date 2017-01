Ana Miranda: Madame Bovary c'est moi

00:00 · 21.01.2017

Esta é a frase mais célebre do grande escritor francês, Gustave Flaubert, e uma das mais citadas no mundo da literatura e em mundos correlatos: Madame Bovary c'est moi. Madame Bovary sou eu.

E apesar de ser a frase mais célebre de Flaubert, ele jamais a escreveu em nenhum de seus livros, nenhum de seus cadernos de anotações, em nenhuma de suas cartas.

Quando o romance Madame Bovary foi publicado, em 1857, causou furor e houve um forte interesse em torno do livro, porque levou o autor a um julgamento num tribunal. Debatia-se em cada esquina, em cada salão da burguesia francesa e depois, do mundo.

Com uma história de adultério tratada em tom realista e mostrada em detalhes, o livro foi considerado uma ofensa à moral, aos bons costumes e à religião. Alguns dizem que Flaubert teria pronunciado a famosa frase no tribunal, para defender a honra da musa inspiradora dessa personagem, mantendo seu nome em segredo. O adultério era considerado crime, e foi assim tido até recentemente.

Todos queriam saber quem era a Madame Bovary na vida real. Em quem Flaubert se inspirara para criar a personagem? Perguntavam-lhe, debatiam, atiravam à fogueira das maledicências tanto mulheres inocentes, como culpadas. Quem é, afinal, a Madame Bovary? Quem é a mulher que traiu?

Talvez no coração de cada marido parisiense tenha soprado uma ventania de suspeitas. Talvez todas as mulheres casadas tenham sido vistas como traidoras, recebendo olhares de menosprezo pelas ruas. E a literatura se encheu de novos romances sobre a traição feminina. Não apenas na França. No Rio de Janeiro, Machado de Assis se entregou ao tema que parece ser o cerne de sua obra.

A traição feminina nunca foi um assunto interdito na literatura, ao contrário. É um dos mais tratados, por ser correlato ao amor, o favorito dos escritores. Quem ama, trai? Quem trai, ama? Há atenuantes? Quem trai uma vez, trairá sempre? E as forças obscuras da vida? Muitas são as perguntas em torno da traição.

A traição masculina sempre foi tolerada pela sociedade de predomínio masculino, por vezes, até proclamada como gloriosa. Com o "empoderamento" (palavra da moda) das mulheres, isso está mudando.

A traição feminina, sempre dramática, é, por vezes, trágica. Nos tempos coloniais a Justiça dava ao homem o direito de matar a mulher "em defesa da honra". E a literatura é implacável com a mulher que trai. Emma Bovary toma arsênico e morre. A Luísa de "Primo Basílio" morre. Anna Karenina se suicida. Mas, como num passe de mágica, elas retornam e permanecem vivas eternamente. Estamos sempre voejando a traição.

Machado de Assis é mais gentil com a sua Capitu. Nunca saberemos se ela traiu ou não traiu o Bentinho, se tudo não passa de um delírio de ciúmes. Mesmo assim, ela é castigada com a solidão e o exílio. E morrem o "amante" e seu filho.

A traição vista pela literatura não é por amor, mas por insatisfação. "A voracidade de Madame Bovary acompanhava-se de permanente insatisfação: ela não era feliz, nunca o fora ... Cada sorriso escondia um bocejo de tédio, cada alegria uma maldição, qualquer prazer um desgosto e os melhores beijos deixavam nos lábios apenas um irrealizável desejo de uma maior volúpia", sentencia amargamente Flaubert.

A monogamia é uma tentativa da sociedade de manter a organização baseada na família. Um dos sonhos do homem é "marcar" a mulher de modo que ela se torne sua para sempre, diz Simone de Beauvoir. Porém, mesmo o mais arrogante será capaz de perceber que "nunca deixará mais além de recordações e as mais ardentes imagens são frias ante uma sensação". Será?

Disse Flaubert: "Madame Bovary não tem nada de verdadeiro. É uma história totalmente inventada; eu não usei nada de meus sentimentos, nem da minha existência. A ilusão (se existe) surge, ao contrário, da impessoalidade da obra".

A famosa frase, Madame Bovary c'est moi, adquiriu um significado mais amplo, com o tempo. Quer dizer: algo que nada tem de verdadeiro, algo totalmente inventado. Mas que tem a marca de seu criador.