Um poeta antigo escreveu, em seus versos: "São feias, mas são mulheres". E um escritor atual vai ainda mais fundo na paixão pelo feminino: Todas as mulheres são bonitas.

Gregório de Matos, esse poeta. No seu tempo, século 17, o conceito de beleza não era mais o do clássico greco-romano: mulheres de formas levemente arredondadas, corpos talhados em mármore, com os músculos quase delineados sob a pele alva. O poeta gostava das negras e mulatas, mas também cantou o amor pelas brancas.

Por uma estranha ironia da História, as duas imagens femininas mais conhecidas da Antiguidade grega são uma sem braços e uma sem cabeça: a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia (mulher com asas). A beleza da incompletude. Imagens estonteantes, de nos deixar sem respirar.

Mas a mulher mais linda do mundo, dizem, é a Nefertiti. Há uma estátua de seu rosto no Museu de Berlin. Realmente bela, mas estranha. Seus traços são quase geométricos, sugerem uma relação entre a espiritualidade e a aparência.

A mais antiga beleza feminina está representada na deusa de Willendorf, uma pequena escultura de 28 mil anos, uma mulher abundante, seios imensos caindo sobre uma barriga redonda.

A beleza ideal das orientais parece que sempre se fundou na delicadeza, a pele quase transparente e alva contrastando com cabelos fartos e intensamente negros. E o tamanho dos pés rematando o conceito de beleza: quanto menores, mais apreciados.

Na Renascença italiana estão as mulheres mais desejáveis - desejáveis por outras mulheres, pois a sua beleza inclui a fartura de carnes, muito mais próxima da realidade dos dias de hoje, em sociedades de abundância e gulodice. Tinham a beleza das vênus, das ninfas e dos semideuses despidos.

No século 18 para o 19 predominava a noção de beleza neoclássica, que defendia a existência de uma beleza universal, que não era encontrada nem na natureza e nem no espírito. Viajantes europeus introduziram observações que mudaram o conceito de beleza: comparavam corpos de carregadores ou guerreiros negros às mais belas estátuas gregas. Africanas que vendiam frutas em cestos na cabeça sugeriam as cariátides das cornijas atenienses. Houve um relativismo estético contra o ideal de beleza único.

No século 19 o mundo era maior, havia mais países que se conheciam entre si, culturas se entrechocavam, era o tempo dos naturalistas e viajantes. O conceito de beleza foi revolucionado pelo desejo do exótico. "Dos olhos irradia um fogo tão peculiar

E o seio arfa em tão ansioso desejo, que é difícil resistir a tais seduções". (Carl Schlichthorst, excitado com uma escrava que viu no Brasil, em 1826.)

Depois vieram as melindrosas dos anos 1920, boquinhas miúdas e vermelhas, moças faceiras, elétricas, magras, cabelos bem curtos. Pernas de fora! A beleza agora se submetia ao desejo de liberdade da mulher.

Nos anos 1940, havia no sertão uma moça linda! Olhos imensos, boca farta, cabelos sedosos anelados. Mas o conceito de belo era a delicadeza de traços, os lábios bem fininhos das europeias, e diziam que ela nunca ia se casar porque era feia.

E os anos dourados de Hollywood trouxeram mulheres curvilíneas, de seios grandes e cintura fina, construídas com a arte do cinema e da ilusão. Sutiã pontudo, tinta para cabelo e sex appeal. Na minha adolescência, anos 70, a beleza da mulher era o corpo violão, e a mais linda na escola era a Yarinha, menina loura, de olhos verdes transparentes, irresistíveis.

As longilíneas se sentiam as mais feias do planeta. Ainda não tinham lido, decerto, os versos de Gregório de Matos, nem as observações de um dos escritores mais enamorados do feminino: Rubem Fonseca. Foi ele quem escreveu que todas as mulheres do mundo são bonitas.

Hoje a beleza é quase sem padrão, uma das mulheres mais belas e celebradas tem o nariz adunco e a figura de uma vara; uma mulher que foi considerada a mais bela do mundo tem olhos saltados, boca exagerada, corpo torneado. Cada mulher é diferente, e igual a si mesma. O diferente as torna interessantes - e belas.