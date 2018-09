00:00 · 22.09.2018

Um filho em Brasília, outro em Minas, uma filha em Tocantins... Os netos, um em Pernambuco, dois em Manaus, três em Santa Monica... Um filho em Istambul, a irmã em Portugal, o pai em Amsterdã, a avó em Coqueirinhos, a tia na Antártida...

Cada um para um lado. As famílias abrem seus braços, mais e mais parentes se espalham pelo mundo. Isso me lembra aqueles cajueiros que vão botando galhos para os lados e, ao tocar o solo, os galhos criam raízes, passam a crescer como se fossem outra árvore, mas é a mesma, numa sinfonia inacabada. Laços de amor nunca se desfazem.

Ainda há famílias em que todos moram na mesma cidade, todos se reúnem à mesma mesa. Mas as possibilidades vão se abrindo, separando pessoas que passaram a vida juntas. Cada um deve pensar na sua felicidade, é o que nos ensina o nosso tempo.

Acontece, até casais vivem separados, ela numa cidade, ele noutra, ou em países diferentes. Foi uma proposta irrecusável de trabalho, um curso, ou a falta de oportunidade no próprio país ao lado da família. Ou um amor que já nasceu geográfico. Mamãe mora em Belém. Papai, em Palo Alto. Meu filho está em Berlim. Meu amor está em Los Angeles.

Todos se falam, sim, são entrelaçados por fios invisíveis, satélites, cabos submarinos, ondas magnéticas, raios de luar e a fluência da imaginação humana. O mundo ficou pequeno e virtual.

Mas o coração não acompanha as novidades tecnológicas, nunca será o mesmo sentimento, falarmos com uma pessoa amada e distante por uma telinha, como num encontro real: abraçar, sentir o calor do corpo, pegar no colo, beijar, rir, ouvir as pancadas do peito.

Ah como dói a despedida de um filho que vai mudar de país! Lágrimas derramadas no chão, frases de consolo - Mas ele vai ser feliz, Mas ela vai prosperar, Mas eles vão conhecer o mundo, Mas Alá quis assim, Foi Deus...

Dói perder os primeiros passos de um neto, suas primeiras palavras e frases, seu primeiro dia na escola, o primeiro livro que ele leu, perder a fase das perguntas maravilhosas de quem percebe o absurdo da realidade: Por que o leão não bota ovo? Por que a lua não cai do céu?

E se é tão doloroso esse afastamento de pessoas amadas para que sigam seus caminhos escolhidos, como imaginar a dor de famílias separadas por tragédias, por interesses políticos, por preconceitos, ou pela incompreensão?

Na fronteira do Marrocoscom a Argélia, num ponto em que as estradas paralelas mais se aproximam, vi duas pequenas multidões, uma de cada lado da cerca da fronteira; faziam gestos, conversavam aos gritos, choravam, riam, ansiavam. Eram famílias separadas que não podiam se encontrar, nem se tocar. Que cena estranha.

Milhares de famílias foram separadas ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Com os pais considerados criminosos, as crianças e os adolescentes foram levados para abrigos, muitas vezes em outros estados. Postos em gaiolas, entre grades, esses prisioneiros inocentes sofrem uma tragédia; vergonhosa imagem para aquele país.

É o feriado de Chusok. Centenas de sul-coreanos vão à Ponte da Liberdade, para chorar. A Guerra da Coreia separou milhares de famílias. Lee Keum-seom, de 92 anos, não via o filho, Sang Chol, desde que a guerra eclodiu. Ela, que vive no Norte, separou-se do marido e do filho, que partiram de balsa para o Sul.

O ninho de amor familiar é como um ninho de pássaros. Quando é a hora, os filhotes voam. Muitas mães, e pais, sofrem a dor do ninho vazio; sentem solidão, tristeza, parece que a vida foi inútil, ficam cansados, com preocupações excessivas, e, mesmo, sentimento de culpa, quando a relação com os filhos era tensa.

Dez passos para se refazer da sensação de ninho vazio: 1. Apoiar a decisão do filho 2. Afastar maus pensamentos 3. Manter contato 4. Entender o que acontece com você 5. Procurar apoio 6. Recomeçar sua vida 7. Voltar-se para o amor e a felicidade 8. Sentir orgulho de ter criado filhos independentes 9. Não perguntar se eles vêm para o Natal 10. Comprar um gatinho, pode ser de pelúcia.