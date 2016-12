Ana Miranda: Ceias literárias com pão

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 10:11

Recebi um cartão virtual este ano, para o Natal, que me comoveu. Era simples, datilografado, e os desenhos rabiscados com lápis de cor.

E algumas palavras rasuradas, com a substituta logo abaixo: Em vez de comprar presente, estar presente. Em vez de embalar presentes, embalar alguém num abraço.

Em vez de enviar presentes, enviar boas energias. Em vez de comprar comida, doar comida. Em vez de fazer biscoitos, fazer as pazes. Em vez de olhar as luzes, ser feito de luz.

Parecido com a mensagem que um frade amigo nos passava no Natal. Ele pedia que ninguém comprasse presentes, só para as crianças, sobretudo as crianças mais pobres de nosso meio, os filhos de porteiros, de lavadores de carros, de flanelinhas, de catadores na nossa rua.

E que fizéssemos doações de brinquedos, ou o que fosse, a necessitados desconhecidos, que viviam em instituições e não no seio de uma família, abrigados, como nós.

A minha irmã ensaiava um canto coral com as crianças, para a ceia, me lembro de algumas das músicas que elas cantavam, sempre sugeridas pelo frade. Não eram músicas de igreja, mas com algum sentido religioso, ou melhor, espiritualizado. Me recordo de uma delas:

"Cio da terra", do Chico e do Milton: "Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão".

O ciclo da vida, o fruto prazeroso do trabalho, o amor pela terra. O pão. O mel. O chão. Mesmo com um pouco de desencontro e um leve desafinado nas vozes das crianças, era de arrepiar de emoção ouvir seu canto naquele dia, um canto puro, alegre.

Na cozinha preparávamos uma ceia, e enquanto descascávamos e cortávamos, a conversa ia longe, com muitas risadas. Excelente cozinheiro, o frei trazia seu chapéu de mestre-cuca, seu jogo de facas e preparava um bacalhau que era sua especialidade. Um bacalhau muito simples, com batatas, cebolas e tomates.

A mesa da ceia, pedia o amigo frei, era coberta com uma toalha simples e branca, e havia ali apenas um pão e um cálice com vinho. Ele, então, abria um rolo de páginas onde escrevera uma mensagem para aquele ano. Cada pessoa, em torno da mesa, lia um pedaço do texto.

A mensagem falava quase sempre de renascimento. Porque podemos renascer muitas vezes em nossa vida. E devemos buscar o renascimento como forma de nos tornarmos melhores. O frei sabia usar as palavras mais belas para nos dizer isso. Falava da renovação transformadora, e de o quanto podemos tornar o mundo melhor, pelo amor ao outro.

Falava dos abandonados, dos oprimidos - ele é um frade altamente politizado - e dos sonhadores. Falava finalmente da amizade e do companheirismo, todos ali, naquela roda, eram tão amigos!

E o pão era dividido entre todos, cada um recebia um pedaço e bebia do vinho no cálice. O pão, dizia ele, simbolizava a ressurreição, e ele falava nas pessoas que sentem fome. O pão é aquilo que une, e ele dizia que a palavra "companheiro" deriva de comer juntos o pão. Aquele que come o pão conosco, cum pannis.

Companheirismo. Amor ao outro. Um amigo meu diz que não é cristão na acepção religiosa do termo, mas sim na acepção filosófica, pois o cristianismo prega não apenas o amor a si mesmo, mas ao outro. Ama ao outro como a ti mesmo. E tudo se encerrava com um abraço, a forma mais completa de se transmitir companheirismo.

Terminada a parte espiritual, sobre a mesma toalha eram postos os pratos, talheres, copos, taças, a comida e a bebida. "Todas as vezes que celebramos a vida há que ter comida e bebida", dizia o frei. Mas uma comida austera, comedida, em respeito aos que não têm o que comer. Um prato descia para a portaria, onde um porteiro solitário devia sonhar com pessoas queridas.

A comensalidade funda a irmandade e é recorrente nas tradições religiosas. Cada vez que nos sentamos à mesa, nutrimos nosso ser com os frutos do jardim.