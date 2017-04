Ana Miranda: As Musas

00:00 · 08.04.2017

Ah, tu és minha musa inspiradora! Quem não ouviu essa frase, de algum apaixonado se derramando em versos? Um músico inspirado, um pintor entusiasmado... Todo artista tem suas musas.

Desde a Grécia antiga acreditava-se que as musas, divindades defensoras, filhas da memória, faziam nascer a atividade intelectual - sobretudo os trabalhos das ciências e das artes.

As musas são capazes de privar um ser humano de seus sentidos, dizem, e de usá-lo como porta-voz involuntário de uma manifestação divina.

"Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles!" Com esses versos, Homero começa a Ilíada. Os poetas antigos todos invocavam a sua musa antes de qualquer poema, pedindo mais inspiração.

O que você prefere? Musas, museus ou músicas? Do nome musa vem a palavra museu. E também a palavra música.

São nove as musas canônicas: Calíope, a musa da eloquência; Clio, a musa da história; Euterpe, a musa da poesia lírica; Tália, a musa da comédia; Melpômene, a musa da tragédia; Terpsícore, musa da dança, mãe das sereias; Érato, aquela que desperta desejo, musa do verso erótico, coroada de mirto e rosas, e Amor a lhe beijar os pés; Polímnia, musa dos hinos sagrados; e, finalmente, Urânia, coroada de estrelas, a quem astrônomos e astrólogos rogam por inspiração.

As musas, cruéis, tomaram as asas das sereias! E usaram as plumas para fazer os adornos de suas cabeças.

Na tumba de Arquíloco aconteciam festivais com declamações poéticas acompanhados de sacrifícios às musas: libações de leite ou mel ou água. Tenho uns amigos que são visivelmente inspirados por musas. Parece que vibram, sentem tanta inspiração que nem dá para esperar um lápis e um papel, a palavra vai fluindo como uma fonte límpida de água fresca na montanha.

Todos temos nossas musas. Algumas pessoas acreditam nas musas, outras, não. As musas, com o passar do tempo, foram acreditadas, foram desacreditadas...

Houve um tempo em que as musas se viram esquecidas. Alguns homens do Iluminismo, século 17, tentaram restabelecer o culto às musas. Voltaire, Danton, Benjamin Franklin, frequentavam uma famosa loja maçônica em Paris chamada As Nove Musas.

Nos tempos modernos, foram os poetas românticos que melhor atualizaram a crença no poder da inspiração como principal - ou única - fonte de criação poética.

A inspiração pensada pelos românticos foi abandonada pelos movimentos de vanguarda do século 20. Mas o Surrealismo creditava ao subconsciente, uma espécie de musa moderna, a realização artística.

Quando ia dormir, André Breton punha uma tabuleta na porta de seu quarto, com a seguinte inscrição: "Poeta trabalhando".

Manuel Bandeira, que era um tremendo romântico, devolveu a discussão ao ambiente romântico, declarando-se um poeta inspirado: "não faço poesia quando quero e sim quando ela, a poesia, quer".

Paul Valéry dizia que os deuses dão o primeiro verso, mas os outros versos, o poeta tem de criar.

Mas o meu pai dizia: Feliz de quem das musas é amado, pois que um doce falar lhe flui dos lábios.

Hoje existe musa para todo lado, tudo é motivo pra se eleger uma musa: musa do Carnaval, musa de time de futebol, musa de cinema, musas de Hitchcock, até as musas dos escândalos políticos, que são em geral ex-esposas, ou amantes, ou namoradas, ou esposas frustradas de algum investigado.

A deslumbrante Greta Garbo era a musa do poeta Mário Quintana, que lhe escreveu esta maravilha: "Teu sorriso é imemorial como as pirâmides E puro como a flor que abriu na manhã de hoje".

Os grandes poetas são inspirados não por uma, mas por todas as musas: misturam o amoroso com a comédia, com o trágico e a dança, e a música, e o lirismo... Os grandes poetas são amados por todas as musas.

Uns poetas se sentem possuídos, destituídos da razão. Sócrates dizia que o poeta é uma luz, algo sagrado e alado, que não é capaz de criar se não tiver inspiração.

Poesia não dá camisa. Mas quando o poeta tem uma musa, não precisa de blusa, vive de brisa (Pedro Bial).

Alguns são incrédulos e zombam das musas, como Veríssimo: Minha musa inspiradora é o meu prazo de entrega.