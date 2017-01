Ana Miranda: A cidade e o campo

00:00 · 07.01.2017

Ah a cidade está um inferno! Dizem alguns. Mas ninguém quer ir para o paraíso do campo, dizem outros.

Muitos, vão. As cidades estão se estendendo para o campo, há um novo modo de viver em pequenas chácaras ao redor de metrópoles. O sonho de acordar com o galo, respirar o ar puro, juntar as folhas secas do chão com uma vassoura de gravetos...

E o campo está se alongando para a cidade. Terrenos baldios viram plantações. Até mesmo telhados de fábricas, de edifícios, ou lajes de casas tentam recuperar a atmosfera bucólica, com pomares, hortas, jardins.

O ser humano nunca deixou de ter dentro de si uma lembrança primitiva da vida campestre. E em todos os tempos pessoas se fartam das cidades grandes e se mudam para uma fazenda, um sítio, um ermo. O símbolo dos que abandonaram a cidade e foram viver no campo é Thoreau.

Henry David Thoreau era um homem feio, de nariz imenso, voz estrondosa, modos desajeitados e quase rudes, embora corteses. Seus límpidos olhos azuis transmitiam gentileza, sabedoria, humanidade. E um certo ar impertinente que incomodava as pessoas.

Nasceu em 1817, em Massachusetts. Sua família tinha uma fábrica de lápis na qual ele trabalhava. Parece que começou a se forjar na sua mente uma obra literária entranhada à natureza quando ele, rapaz novo, realizou uma viagem de canoa pelos rios Concord e Merrimack, chama que acendeu os seus ideais pastoris.

Ele se sentia deslocado na cidade, mesmo vivendo numa aldeia com apenas uns dois mil habitantes. Sentia-se um peixe fora d'água em Harvard, onde se formou. Nunca teve profissão, nunca se casou e nem teve filhos, vivia sozinho, não ia à igreja, nunca votou. Não comia carne, não tomava vinho, jamais fumou tabaco. Não caçava nem usava armadilhas.

Um dia se mudou para as margens do lago Walden. Celebrava-se a libertação dos Estados Unidos do colonialismo inglês, quando ele jogou o saco às costas e saiu a caminhar. Num terreno às margens do lago, Thoreau construiu uma cabana de madeira a um quilômetro e meio de qualquer vizinho. Durante dois anos e dois meses experimentou uma vida solitária na floresta gelada.

Ganhava a vida apenas com o trabalho de suas mãos, observava a natureza, estudava, e buscava conhecer a si mesmo. Quem chegou a vê-lo, espantou-se com seu aspecto, exibindo resquícios das caminhadas por matas e pântanos.

Ele diz que foi para a mata porque desejava "enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobrir que não tinha vivido". "Queria viver profundamente e sugar a vida até a medula, viver com tanto vigor e de forma tão espartana que eliminasse tudo o que não fosse vida".

Foi nessa cabana que ele escreveu a obra-prima "Walden, A vida nos bosques". Uma maravilha de livro, errante, alucinado, reflexivo. Escrito com a pena mais bela e leve de uma ave sobre as folhas mais delicadas da própria natureza.

Foi crítico do desenvolvimento que ignora a natureza. Pregou a desobediência civil frente a um estado injusto. Pensou na sobrevivência em ambientes hostis. Previu o consumismo e outros males atuais. Suas ideias foram registradas em mais de vinte volumes, sendo mais da metade texto autobiográfico. Também escreveu poesia, com uma sensibilidade à flor da pele. Mas foi a natureza sua grande paixão.

Tentou mostrar-nos a natureza como realmente era. Colheu seus segredos como alguém que vai em busca das orquídeas mais raras e discretas.

Depois do testamento ético-espiritual de Thoreau, o modo de pensar do norte-americano nunca mais seria o mesmo. Ele influenciou grandes nomes das letras e da cultura de seu país, como Emerson e Walt Whitman, chegando a autores beat e da contracultura do século XX. Em seu pensamento beberam líderes como Gandhi e Martin Luther King.

Seu mais famoso ensaio, "A desobediência civil", escrito em 1849, nasceu de uma noite passada na cadeia, quando Thoreau foi preso por se recusar a pagar impostos, por pregar contra a guerra do México e contra a escravidão.