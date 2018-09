Amor real no palco

00:00 · 21.09.2018 por Tuanny Feijó - Repórter

O cotidiano de um casal e suas interações. É o que apresenta Maria Flor e Emanuel Aragão na peça "Tudo que você sempre quis dizer sobre o casamento". Casados na vida real, eles abordam temas sobre a relação dos dois, desde o primeiro encontro até o matrimônio. Com um texto criado a partir das próprias experiências, os atores também convidam a plateia a participar e apresentar casos particulares de seus relacionamentos amorosos. O espetáculo chega à Fortaleza neste domingo, 23 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza.

Em formato de Stand Up, eles trazem os mais variados assuntos que podem ser abordados sobre a vida de casados. "A ideia surgiu de uma maneira informal. Tínhamos nos mudado e começado a morar juntos, então resolvemos receber alguns amigos em casa. Começamos a contar nossas histórias e todos acharam muito interessante, então deram a ideia de criarmos um texto sobre isso", conta Maria Flor.

Contato com a plateia

A peça busca uma interação espontânea com o público. "Eles participam bem, deixamos fluir. Alguns são mais tímidos e outros interagem mais. No final dos espetáculos sempre conversamos com as pessoas e ouvimos mais histórias", relata a atriz.

Maria Flor e Emanuel trazem para o palco uma conversa sobre um relacionamento honesto e verdadeiro, que vai além do amoroso vivido entre os dois, mas que também é sobre a ligação entre os atores e plateia. "Para mim, o teatro tem essa vantagem de entrar em contato direto com as pessoas e deixar trazer de volta uma resposta do que a gente está fazendo. Isso é muito rico e vale muito a pena", comenta Emanuel.

Com um texto leve e com muito bom humor, a história aborda assuntos como sexo, saudade, ciúmes, traição, filhos, as brigas pelo espaço na cama e até pelo uso do controle remoto. Na sua primeira peça de teatro, e participando da criação do roteiro junto a Emanuel, Maria Flor se sente tranquila em mostrar sua vida pessoal. "É confortável, porque eu tenho consciência do que vivemos, da nossa relação. Dizemos que é uma terapia de casal coletiva. Amadurecemos bastante desde então", conta.

Roteirista

Com uma carreira consolidada também como roteirista, Emanuel gosta do desafio de narrar suas histórias particulares. "Todas as coisas que eu faço eu acabo dando um jeito de colocar um pouco sobre a minha vida e como eu estou me sentindo em relação as coisas. Quando é um trabalho mais comercial, claro, é um pouco mais difícil, mas mesmo assim eu tento".

O resultado é uma comédia romântica rápida, espontânea e sincera. Com passagens mais tensas e outras totalmente descontraídas e leves, os dois vivem em cena, literalmente, a sua relação, em seus naturais altos e baixos, como em todas as dinâmicas de casal.

Mais informações

"Tudo que você sempre quis dizer sobre o casamento"

Domingo (23), 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500). Ingresso: R$50 (plateia alta), R$100 (plateia baixa B) e R$120 (plateia A). (3066.2000)