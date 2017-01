00:00 · 14.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Susi e Rafael cultivam plantas na varanda do apartamento e vendem terrários pelo Instagram e em feiras de artesanato ( Fotos: Reinaldo Jorge ) Seu Flor aproveita a formação em biologia para cultivar plantas e construir terrários incentivando a jardinagem urbana

O amor ao verde faz florescer, em Fortaleza, um nicho promissor na jardinagem urbana: a criação de terrários, minijardins protegidos por vidro, como uma miniatura de ecossistema ou resquícios de floresta tropical sob redoma.

Ambientes, como casas e apartamentos, abrigam terrários não só por uma razão decorativa. A peça está envolta em lendas e motivação religiosa, em utilidades e benefícios, uma das tendências da decoração e do paisagismo na última década.

A proliferação de feiras e coletivos de consumo consciente, principalmente nos bairros turísticos, ajuda a multiplicar na cidade a produção de terrários. A participação nesses grupos de pequenos comerciantes torna a marca conhecida e fisga a atenção de potenciais clientes.

Mas a grande mola propulsora da produção de terrários é digital. É necessário manter uma página em uma rede social, como o Instagram e o Facebook, para exibir imagens e despertar o desejo nos internautas de possuir um terrário.

Isso significa: quem vende cria uma conexão rápida, em potencial com o consumidor, mantendo contatos com uma base de interessados.

Seu Flor

O biólogo Bruno Flor empresta seu sobrenome ao nome do Jardim do Seu Flor (@jardimdoseuflor), que produz terrários no 2º andar de um apartamento em um condomínio na região da Parangaba.

"Meu público é formado, principalmente, por designers, profissionais que utilizam nosso produto para decorar seus espaços em bairros como Aldeota e Meireles", diz Seu Flor, que leva uma semana para atender às encomendas, tempo necessário para a montagem, repleta de cuidados para a sobrevivência das plantinhas.

Ele cria, por mês, mais de 30 unidades, de diferentes tamanhos e composições, dependendo das especificações de quem encomenda, além de vender pela página do Instagram em feiras como o Babado Coletivo, voltado para o público admirador das marcas cearenses de moda, artesanato e design.

"Os terrários remetem às questões de autossuficiência, de reaproveitamento de energia, porque dentro de um vidro fechado, há um ciclo de vida que se mantém, as plantas sobrevivem com o mínimo", observa Seu Flor.

Minimalismo

Ele começou produzindo terrários para presentear os amigos. Em maio do ano passado, criou a marca do Jardim do Seu Flor, em parceria com o sócio, o publicitário Fernando Cavalcante.

Para descrever o contexto espiritual dos terrários, o biólogo cita o "wabi sabi", expressão que os japoneses usam para definir a beleza que mora nas coisas imperfeitas e incompletas, uma filosofia milenar de bem-estar e uma estética minimalista com foco na aceitação da simplicidade.

"Reaproveitamos vidros. Muitas pessoas nos trazem os vidros e reutilizamos como terrários", conta Seu Flor.

Dentro dessa percepção do mundo, baseada no mínimo para se viver, há outras atitudes como a valorização dos trabalhos manuais, do artesanato e da jardinagem.

Da Nossa Varanda

O casal Rafael Couto e Susi Vasconcelos moram no 7º andar de um prédio a um quarteirão da avenida Barão de Studart, no Joaquim Távora.

Eles transformaram a varanda e um quarto em berçário de plantas para construir terrários. Como Seu Flor, eles também vendem pelo Instagram (@danossavaranda) e em feiras como a Xepa Urbana e Mercado Transversal.

Seu apartamento tem marcas da filosofia de cultivar pequenos ecossistemas dentro de garrafas, vasos ou outros recipientes como tubos de laboratório ou caveiras de vidro. Eles aplicam miniaturas de budas, corujas, pandas, entre outros.

Na residência do casal, dois pássaros (uma calopsita branca e uma periquito australiano) voam livremente. Às vezes, as plantinhas amanhecem bicadas pelas aves. Por todo o aconchegante apartamento, onde também vivem os dois filhos do casal, há a visão de uma planta, de um terrário, de natureza.

Terapia

"Não há mais desculpa para não ter planta em casa. Com um terrário fechado, você não precisa nem regar. Dentro do vidro, tapado por uma rolha, a própria planta reaproveita a água", explica Rafael, que também trabalha como administrador de empresas.

Para eles, o amor ao verde é uma terapia poderosa, espanta tristeza, atrai energias positivas e ocupa mentes ociosas, uma das contribuições da jardinagem à busca pelo equilíbrio, pela saúde e boas vibrações no lar.

"Muitas pessoas estão tirando de casa as plantas artificiais e estão trocando por terrários. O objetivo é fazer conexão com a natureza", afirma Susi.

No jornal "The New York Times", a volta da moda dos terrários foi registrada nas cidades mais descoladas dos EUA, em junho de 2010, também impulsionada pela maior consciência ambiental das novas gerações, em uma época de preocupações com os extremos do clima e a sobrevivência de um planeta cada vez mais poluído.

Jardim dos Sonhos

A paisagista Joyce Maian é uma das pioneiras no comércio de terrários no Ceará, há dois anos. A jardinagem é coisa de sua família, que possui um viveiro em Aquiraz. O pai, José Nojoza, se dedica às plantas há mais de 30 anos. Dona do Jardim dos Sonhos (@jardim_dos_sonhos), ela cria cerca de 200 terrários ao mês, encomendados por organizadores de eventos, seguidores de rede social e em feiras, como a do Shopping Salinas.

"As pessoas querem algo bacana para ornamentar seus espaços, que não dê trabalho e de baixo custo de manutenção", diz Joyce.

Ela também cria terrários usando madeira. O objetivo é vender as peças nos pontos de venda da Ceart (Central de Artesanato do Ceará).

Plantas de gêneros como fitônia, echeveria e sedum, além de musgos, brilhantina, cactos e suculentas, são usadas nos terrários abertos e fechados. A base das peças tem areia, adubo, pedras e carvão, para purificar o vidro.

"As plantas humanizam uma casa. Você cria vínculos com seu jardim", nota Joyce.