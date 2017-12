Amigo oculto do Fantástico: o Natal das celebridades

00:00 · 23.12.2017

Juliana Paes participa do amigo-oculto do Fantástico

Como o dia 24 de dezembro cai em um domingo, muitas famílias vão celebrar o Natal enquanto o 'Fantástico' estiver no ar. Como não poderia deixar de ser, o programa será festivo, com matérias especiais no clima da festa de Papai Noel. A apresentação será de Poliana Abritta e Dony De Nuccio.

Personalidades que se destacaram este ano participam do tradicional amigo-oculto do programa. Entre os convidados estão Juliana Paes, Lázaro Ramos, Renato Góes, Letícia Colin, Juliana Caldas, Pabllo Vittar, Karol Conká, Tiago Iorc, Simone & Simária, Ana Vilela, Nego do Borel e Anavitória.

A grande novidade é o cavalinho do Corinthians, que representa o clube campeão brasileiro na brincadeira.

Ernesto Paglia está de volta ao 'Fantástico' com uma edição especial do quadro 'Vai fazer o que?'. O repórter sai em busca de pessoas solidárias, tocadas pelo espírito natalino, para ajudar uma mãe humilde a pagar pelo presente de Natal do filho.

O episódio natalino da série 'Fórmula do Sabor' mistura gastronomia, ciência e um show de imagens para dissecar a ceia natalina dos brasileiros, explicando a ciência por trás da comida.

E para mostrar o Natal mais iluminado do Brasil em 360 graus, Mari Palma viaja para Gramado, para registrar o 'Natal Luz', uma das maiores festas do país. "O Natal é a época do ano que eu mais gosto e ir para Gramado me deixou ainda mais no espírito da festa. Fiquei emocionada e lembrei da minha família o tempo todo", diz Mari Palma.

O 'Fantástico' vai ao ar na noite de domingo, depois do 'Domingão do Faustão'.