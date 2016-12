Altas horas de emoção

00:00 · 21.12.2016

Fábio Jr é um dos convidados do programa especial de Natal do "Altas Horas" ( Foto: Globo/ Ramón Vasconcelos )

Natal é época de confraternizar. É tempo de reunir quem se ama e aproveitar o clima de final de ano que se instaura no ar. É isso que Serginho Groisman propõe para a noite deste sábado, dia 24, no especial de Natal do 'Altas Horas'.

À meia luz, a arena é enfeitada por pequenas lâmpadas, que realçam o estúdio e refletem o prateado das grandes bolas penduradas no cenário, deixando o ambiente aconchegante. No centro, as cadeiras dispostas lado a lado em um círculo, recebem os convidados da edição, ícones de diferentes gerações do sertanejo, rock, pop e funk brasileiro.

Irmãs Galvão, Sérgio Reis, Renato Teixeira, Sandy, Tiago Iorc, Maria Gadú, Vanessa da Mata, Tiê, Erasmo Carlos, Frejat, Fábio Jr., Anitta e Chitãozinho & Xororó se revezam entre números únicos, nos quais cada música é acompanhada pela Orquestra Paulistana de Viola Caipira e a Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Mas Natal que é Natal precisa de um presente. E, nada mais justo do que esse presente ser para Serginho Groisman. Thomas, filho do apresentador, surge na arena e abraça o pai. E assim, com o pequeno no colo, Serginho agradece os convidados e pede a última canção: "Saudade da Minha Terra".

Após uma noite de grandes emoções, o programa 'Altas Horas' se despede do ano de 2016 desse modo, entre família e amigos.