Alquimia natural

O desodorante de Érika Moura é produzido em casa, com produtos naturais

Sustentabilidade, produção e consumo conscientes. Com certeza você já deve ter ouvido ou lido sobre algum desses termos. O desenfreado consumo gera inúmeras consequências para o meio-ambiente e sociedade. Na contramão disso tudo, surge um ramo alternativo: a produção artesanal e natural.

A mudança no estilo de vida aliada à preocupação de conhecer as substâncias utilizadas na produção dos cosméticos e itens de higiene são alguns dos fatores que levam as pessoas buscarem a cosmetologia natural.

Estilo de vida

Decidida a buscar uma melhor forma para cuidar dos cabelos, a estudante Érika Miranda encontrou o low poo, conhecido também por pouca espuma. A técnica objetiva a lavagem dos fios com taxas reduzidas de químicos, como sulfatos.

"A partir dali eu comecei a me preocupar com outras coisas que eu passava no meu corpo, pesquisei sobre o alumínio do desodorante e vi que algumas daquelas coisas não funcionavam para mim", conta.

A estudante começou então a produzir seu próprio desodorante. Em meio a pesquisas na internet, Érika encontrou a fórmula que melhor se adaptou a ela. "Uma das coisas que eu mais achei legal na cosmética natural e mais que me atraiu foi estar envolvida no processo todo", aponta. Além do desodorante, ela produz seu próprio hidratante e procura comprar sabonetes sem sulfatos no mercado.

Experiência

Já Renata Lima e Laura Colares fizeram da mudança de hábitos um negócio. Renata sempre tentou levar uma vida mais saudável e foi então que a Muda Mundo surgiu.

"Me passaram um remédio e eu percebi que eu não queria ser dependente daquilo, então fui buscar alternativas de fazer isso de uma maneira mais natural. Mudei meu estilo de vida e me desprendi de certos hábitos", Renata expandiu a decisão para outras áreas de sua vida e procurou cuidar da pele e dos cabelos sem menos substâncias industrializadas.

Com cursos na bagagem e muita disposição, a Muda Mundo nasceu para ser sustentável. "A gente também tem muita preocupação com os resíduos, eu busco sempre fazer tudo com papel reciclável e ter uma política dos retornáveis", acrescenta.

Em 2014, Laura induzida pelo desejo de propagar a saboaria natural lançou a Calêndula. "Comecei a refletir, mudei minha alimentação e me reeduquei. A partir dali eu comecei a pesquisar sobre ingredientes biocosméticos e comecei a me questionar sobre o que eu passava na minha pele", conta Laura.

A publicitária descobriu que o nosso organismo absorve essas substâncias nocivas pela pele e que alguns deles são até cancerígenos. Assim, ela buscou receitas na internet e começou a produzir para ela e para a família. "Aí fui para São Paulo para me capacitar, fiz curso de saboaria natural e de aromaterapia".

Produção

As empresárias fazem dos seus ateliês verdadeiros laboratórios de alquimia. Lá é onde elas criam, inovam e testam as diversas possibilidades que a natureza dispõe. "A nossa natureza é super-rica e sábia em produzir o que a gente realmente precisa, é um trabalho de fitoterapia, de combinações, tem todo um processo criativo em cima disso", explica Renata.

Na composição dos produtos, há ainda os chamados óleos essenciais, os quais possuem propriedades terapêuticas e agem de diversas maneira, podendo ser anti-inflamatório, calmante, expectorante e outros.

Para quem utiliza, os benefícios são vários e "vai para além do externo", afirma Renata. "O cheiro é diferente, o custo benefício e o esforço que eu tô fazendo pra ir atrás daquilo", lista Érika.

Já Laura viu na pele a melhoria. "Eu tinha uma alergia no braço e aí sumiu quando comecei a usar esses cosméticos naturais. Algumas manchas do meu rosto sumiram também".

No entanto, o mercado em Fortaleza é ainda precário e dificulta a produção. A falta de quantidades adequadas e de qualidade de matéria-prima é um dos grandes empecilhos. "Como tudo é manual do início ao fim, requer muita disposição, atenção. Além da falta de conhecimento das pessoas", pontua a dona da Muda Mundo.

Renata reitera ainda a importância desses pequenos atos: "a gente se contenta e acredita que não é possível mudar o mundo com a nossa mudança, mas a ação vai reverberando. Para mim, o maior desafio é individual, de cada pessoa entender que suas escolhas e hábitos fazem parte de uma melhora geral".



