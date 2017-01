Alma sebosa

00:00 · 20.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Cantor pernam- bucano encerra turnê do disco "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!"

Depois de duas passagens por Fortaleza para promover o álbum "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!", lançado originalmente em 2015, o cantor pernambucano Johnny Hooker volta para se despedir da turnê que levou mais de 200 mil pessoas aos shows.

Os ingressos para a apresentação desta sexta-feira (20), no Cineteatro São Luiz, se esgotaram rápido, sintoma da carreira meteórica do artista, marcada pela interpretação irreverente no palco e as letras vorazes que discutem sentimentos de forma brega sem deixar de ser romântica.

"As minhas composições têm muito pouco de biografia. Elas surgem de temas ou histórias que me atravessam e que vêm dos mais variados lugares. O cinema, a literatura e as artes em geral são grandes inspirações, mas às vezes até mesmo de uma manchete de jornal ou uma história que um amigo me conta já dão pano para novas composições", diz em entrevista ao Zoeira.

O primeiro álbum de Johnny alcançou o primeiro lugar na plataforma de streaming Deezer e também conquistou o topo do chart MPB do Itunes Brasil. As músicas exploram as referências regionais para formar a identidade de um artista versátil.

"Acho que esse álbum é um grande encontro das minhas referências brasileiras, pernambucanas por natureza. A música de Recife e do Estado é extremamente plural e sempre se manteve extremamente ousada e inovadora ao decorrer dos anos. Acho que essa coragem de se jogar do pernambucano, do nordestino é que faz com que o som seja tão característico", diz.

Performance

No palco, Johnny é um furacão. A forma como se comunica com a plateia e o jeito de dançar e cantar transformam o show em uma experiência artística de alto nível.

Além da música regional, o cantor também foi influenciado por grandes nomes internacionais. "Sempre foi natural para mim essa união da estética performática com a música. Sou muito cria da geração MTV, onde isso era explorado. Vem das minhas referências primordiais Bowie, Caetano, Madonna, Prince".

Entre os principais sucessos do álbum estão "Amor Marginal", "Alma Sebosa", "Volta", "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!", que dá nome ao disco, e "Você Ainda Pensa?", último videoclipe que lançou estrelado por Renata Sorrah.

"Acredito que o sucesso do disco se deu por um fator muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. A repercussão dele se dá por que é um disco pop, de temáticas populares, de ritmos populares brasileiros. É um disco sobre o nosso lugar, nossa mistura. Isso, somado ao trabalho de divulgação intenso, mostra que é possível você ser um artista pop no Brasil sem ter uma megaestrutura de negócios como a sertaneja ou das gravadoras", reflete.

Mais doce

Depois de encerrar a turnê, Johnny vai entrar em estúdio, em março, para preparar o novo álbum, que deve ter uma pegada diferente do primeiro. "Será mais doce, afetivo e quente. Se o 'Macumba' foi uma visita a noite e seus animais, esse próximo será uma prainha no Nordeste e seus amores e devaneios".

O cantor afirma que tem uma grande paixão pela capital cearense e que os shows anteriores criaram uma conexão com a sua personalidade como artista. "Voltar a Fortaleza é sempre uma alegria muito grande no meu coração. As pessoas, a energia, é tudo cheio de afeto e coração. Acho que foi uma das cidades que acabaram por mais inspirar o meu próximo disco. É um lugar que eu sinto que as pessoas se permitem ser e viver suas próprias loucuras e criações. Tenho muito amor pela cidade", diz.

Enquanto canta suas histórias de amor, Johnny representa uma geração de músicos "empoderados" que servem de inspiração para outros jovens.

"Eu me sinto extremamente honrado só de pensar que por minha música, imagem ou discurso que defendo, alguém possa ter orgulho de ser quem é, de vir do lugar que vem. Fico pensando naquela criança recifense cheio de sonhos na cabeça criando seu próprio personagem para ser e libertar. Acho que a mensagem é essa, seja sua própria criação", finaliza.