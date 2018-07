Além do humor

00:00 · 13.07.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Família Almeida, do 'Ô Comédia' da TV Diário, ganha espetáculo de teatro. Planos ainda incluem adaptação do programa para os cinemas

Com a vontade de fazer um sitcom cearense e trazer uma nova proposta para o humor cearense, nasceu o programa 'Ô Comédia', veiculado todos os domingos na TV Diário. Agora, a história da família Madeira Machado, protagonizada pelo humorista Lailtinho, vai para os palcos e estreia no Teatro do Shopping Benfica neste domingo (15).

O programa mostra a rotina de Almeida, interpretado por Lailtinho, e dos outros integrantes da família: Amélia, representada por Nádia Aguiar; Frankelly, por Érica Cardoso; e Reginaldo Jackson, caracterizado por Anderson Justos.

"O que você vê na TV, você vai ver também no palco, mas com o fator do público, o improviso, a participação", explica a atriz Nádia Aguiar.

Em cena, dessa vez no teatro, a premissa é a mesma já apresentada na televisão. Os atores sobem ao palco com o roteiro pronto, mas se abrem para lidar com os espectadores ao vivo, diferente do que acontecia dentro do estúdio.

De acordo com Lailtinho, desde o começo a ideia era ofertar uma inovação. Primeiro, trazer uma família tipicamente cearense para retratar no humor e, além disso, apresentar um formato que ainda não tinha sido feito por aqui.

Progresso

O ator e humorista acrescenta que fazer um sitcom é muito difícil. "É quase uma novela de trinta minutos. No começo a gente se questionou se ia realmente dar certo. Nós conseguimos criar uma 'redatoria', por exemplo. Eu considero que é uma coisa muito progressiva para a comédia cearense", opina o humorista.

Novidade

Para o diretor Pedro Domingos, o projeto acabou servindo como uma espécie de laboratório. "Apesar de ter sido criado para a TV, esse formato brinca muito com os humoristas e atores, traz o teatro e a televisão e aposta no improviso. Aqui você tem uma estrutura e um espaço para a interação entre os atores que fazem parte desse elenco", afirma Domingos.

Integrando o 'Ô Comédia' desde o início, o diretor reitera a importância de um programa que oferece abertura para esse tipo de inovação.

"É um espaço de experiência nova dentro desse meio. Já tivemos participações de estudantes que nunca tinham feito TV, por exemplo, e o programa vai incorporando essas pessoas", diz.

Entre o elenco não faltam elogios em relação a essa experiência, um tanto quanto nova, de misturar o humor, tão típico do Ceará, com o teatro, que exige ensaio frequente.

Interação

"A gente conseguiu derrubar alguns medos. O pessoal se questionou como a gente ia colocar uma montagem no palco sem ensaiar. Mas eu falei que a plateia do humor gosta disso, tem que ter o erro e eles deram a cara a bater", explica Lailtinho sobre o formato adotado.

Nádia, por exemplo, foi uma das que ingressou no humor há pouco tempo, mas não cansa de dizer o quanto a oportunidade foi engrandecedora. "É muito difícil, traz um jogo de improviso e acaba testando a gente em cena", diz.

Planos

Mesmo assim, os projetos relacionados ao 'Ô Comédia' parecem que não vão estagnar. Segundo Lailtinho, os próximos passos são adaptar o trabalho para as telas do cinema.

"Essa experiência de comédia tá me fazendo rever vários conceitos. E agora a gente já tá bem adaptado na linguagem da televisão", opina Domingos.

Assim, a família Madeira Machado vai ganhando mais espaços da maneira mais bem-humorada possível.

Mais informações

Ô Comédia

Domingo (15), no Teatro do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica).

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). (99662.2098)