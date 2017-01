Acompanhe o resumo semanal das novelas

00:00 · 28.01.2017

Destaques das Novelas

Sol Nascente

A semana em Sol Nascente vai mostrar Alice jurando vingança contra César. Ele falsifica a assinatura dela na escritura da fazenda. Alice defende Sirlene e dá um tapa em César. Alice se aflige com a quantidade de clientes perdidos. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. João Amaro entrega a Louzada a escritura, em nome de Alice, da fazenda Mato Alto. César atira em João Amaro.

A Lei do Amor

Nos próximos capítulos, o público de A Lei do Amor verá a vilã Magnólia ser expulsa da casa do neto. Sem lar, ela sai pedindo ajuda. Procura até Salete. Luciane não deixa Hércules ajudar Magnólia. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tião leva Magnólia para sua casa. Augusto fala para Pedro que Magnólia assassinou Beth. Magnólia vê o ferro com que marcou Tião. Ele pede Magnólia em casamento.

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Segunda-feira

Bárbara se surpreende por Joana aceitar participar do concurso Garota Carioca. Lucas e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Bárbara sabota a sessão de fotos de Joana com Flávio.

Terça-feira

Giovane vai para a final do campeonato. Jéssica fica consternada ao ver Nanda. Gabriel é derrotado por Giovane. Renato e Nanda se beijam. Giovane teme que Gabriel tenha facilitado sua vitória.

Quarta-feira

Joana exige que Gabriel revele a verdade sobre o suposto erro no fim da partida. Nanda se incomoda por ter beijado Renato. Bárbara se vangloria de um contrato que assinou por causa do concurso.

Quinta-feira

Renato se declara para Nanda. Começa o desfile de Joana e Bárbara. Joana encontra sua roupa destruída. Sai o resultado do concurso. Manuela e Fábio lutam jiu-jítsu. Joana confronta Bárbara.

Sexta-feira

Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Luiza pede para conversar com Martinha. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.

Sábado

Não há exibição

Sol Nascente

TV Verdes Mares, 18h30

Segunda-feira

Sirlene confessa para Felipe que César é pai de Lucas. Felipe promete fazer justiça contra o vilão César. Loretta ofende Lenita e exige que ela se afaste de Milena. Mocinha abre o cofre de Tanaka.

Terça-feira

Mocinha furta o conteúdo da caixa misteriosa que Tanaka guarda em cofre. Milena exige que Loretta deixe a casa dos avós. Tanaka pede Mocinha em casamento. Alice defende Sirlene e dá um tapa em César.

Quarta-feira

Mocinha aceita o pedido de casamento de Tanaka. Mario reconhece voz de Argemiro na delegacia de São Paulo. Alice presta depoimento a Louzada. César e Sinhá inauguram o Cassino Sol Nascente.

Quinta-feira

Patrick entrega uma indenização à família de Wagner. Alice se aflige com a quantidade de clientes perdidos. Loretta acha as anotações sobre o parto de Lenita. Lenita descobre que Flavinha não é sua filha.

Sexta-feira

Sinhá tenta confundir Gaetano. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Alice jura vingança contra César. Tanaka convida Akira para morar com eles depois do casamento.

Sábado

Patrick se preocupa com a sanidade de Wagner. César sente ciúmes de João Amaro e Sinhá estranha seu comportamento. César descobre que Wagner está vivo e fica transtornado. César atira em João Amaro.

Rock Story

TV VERDES MARES, 20H10

Segunda-feira

Lázaro provoca Gui, que acaba sendo contido por Gordo. Diana e Léo se surpreendem com o sucesso do show da banda 4.4. Nicolau beija Luana. Marisa expulsa Romildo e William da porta de sua casa.

Terça-feira

Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Diana discute com Gordo. Yasmin pensa em Zac. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Haroldo decide comprar o salão de beleza para Gilda.

Quarta-feira

Marisa distrai o policial para que Romildo e William fujam com Alex. Gui começa a compor uma nova música. Gordo se desespera quando um importante equipamento de gravação explode na gravadora.

Quinta-feira

Gui termina sua nova música e todos ficam animados. Bianca ouve Lázaro ameaçar Léo e conta para um colunista. Diana descobre que Júlia é foragida. Alex fica chocado ao saber que Lorena mandou matá-lo.

Sexta-feira

Zac incentiva Nicolau a esquecer Luana. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo conta para Diana que comprará a gravadora.

Sábado

Tom pede para Zac ajudá-lo a conquistar Yasmin. Edith discute com Nelson por causa do concurso. Já Zac, Tom, JF, Nicolau e Paçoca descobrem que seus instrumentos musicais foram levados.

A Lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h

Segunda-feira

Magnólia afirma que não deixará a casa onde mora. Tiago pede para ter um filho com Letícia. Magnólia ameaça Ciro. Laura pede para se encontrar com Pedro. Ciro é levado para fazer um novo depoimento.

Terça-feira

Magnólia é obrigada a sair de casa e pede abrigo a Gigi. Ciro desiste de depor.Tião descobre que Laura tem uma filha com Pedro. Helô faz um exame de gravidez. Salete faz um novo comício e é ovacionada.

Quarta-feira

Tião manda Valdir executar seu plano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Gigi não deixa Magnólia morar em seu SPA. Tião ajuda Laura a voltar.

Quinta-feira

Magnólia procura Salete. Pedro acredita que Ciro foi ameaçado por Magnólia. Yara vê Misael beijar Flávia. Tião aparece na festa de Edu. Tiago tem um pesadelo com Isabela e decide procurar Marina.

Sexta-feira

Tiago e Marina discutem. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Marina faz massagem em Helô. Tião salva Magnólia.

Sábado

Tião leva Magnólia para sua casa. Ana Luiza conta para Tiago o resultado do exame. Augusto fala para Pedro que Magnólia assassinou Beth. Tiago encontra Marina. Tião pede Magnólia em casamento.