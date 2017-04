Acompanhe o resumo semanal das novelas

00:00 · 14.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Segunda-feira

Joana confronta Stella e afirma que não demitirá Júnior. Jéssica conta a Júnior, Jabá e Lucas que Martinha foi expulsa de casa por conta de sua gravidez. Clara arma contra Joana e Júnior.

Terça-feira

Stella se desespera por não conseguir falar com Léo e Joana estranha a falta de contato de Júnior. Stella ameaça romper a sociedade entre Mauro e Ricardo, caso o empresário continue apoiando Joana.

Quarta-feira

Ricardo se choca com a atitude de Stella. Juliana desconfia do interesse de Jabá pela gravidez de Martinha. Ricardo demite Alisson e confronta Mauro e Stella. Tânia chega de viagem. Joana procura Stella e Mauro.

Quinta-feira

Joana insiste que Léo melhorou após frequentar a academia e sugere que Mauro procure Andrea. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas convencem Martinha a voltar para a escola. Joana desiste de voltar.

Sexta-feira

Bárbara se vangloria por Gabriel, mas Joana diz que Giovane é quem pode representar a Forma no torneio. Ricardo termina o namoro com Tita e assume a paixão por Tânia. Martinha procura Lucas.

Sábado

Não há exibição.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Segunda-feira

Ralf e Damasceno tentam acalmar Alice. Chica afirma a Vittorio que Mario está vivo. Akira admira Hirô enquanto ela trabalha. Alice, Ralf e Damasceno procuram Mario nas casas da Praia do Torto.

Terça-feira

Alice se emociona ao descobrir que Neide é uma caiçara e que Luzia fez o seu parto. Mario presta depoimento ao policial sobre seu sequestro e o atentado contra Wagner. Mario pede Alice em casamento.

Quarta-feira

Todos comemoram a união de Alice e Mario. Julia sente falta de Wagner. Sinhá e César se irritam com Mocinha, que pede menos violência no plano contra Tanaka. César entrega sua carta de demissão a Alice.

Quinta-feira

Mario decide investigar a vida de César. César diz para Alice que deixará Arraial por causa de seu amor por ela. Amaro explicam para Sinhá como farão para Alice ser incriminada por lavagem de dinheiro.

Sexta-feira

Patrick e Damasceno sondam Mesquita sobre as atividades da Polícia Federal. Mesquita confessa que está interessado em Loretta. Alice comemora a retomada de Arraial Pescados para sua família.

Sábado

Tanaka comemora a notícia com Alice e afirma a Mieko que está livre para viver sua vida. Questionada por Loretta, Lenita assume que teve uma filha. César e Mario se enfrentam.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Segunda-feira

Gui consegue impedir que Júlia se entregue à polícia. Laila mente para Gordo e diz que não se encontrou com Jorginho. Zac defende Yasmin de Du e Jaílson. Júlia impede que Gui agrida Alex.

Terça-feira

Alex comenta com Romildo e William que estranhou o fato de Júlia impedir que Gui o atacasse. Léo encontra o anel da mãe na casa de Lázaro e cobra do empresário uma explicação sobre isso.

Quarta-feira

Léo acusa Lázaro de ter planejado o sequestro com Néia. Laila inventa uma desculpa pelo seu atraso no lançamento do DVD. Léo demite Lázaro. Júlia propõe ajudar Alex a assaltar a casa de Gui.

Quinta-feira

Júlia tenta convencer Alex a aceitar sua proposta dizendo que precisa do dinheiro para fugir do Brasil. Diana descobre que Júlia está grávida ao flagrar Edith dando um presente para o bebê.

Sexta-feira

Diana acusa Gui de se afastar de Chiara por causa da gravidez de Júlia. Yasmin e Léo descobrem que Néia e Lázaro se juntaram para boicotar o show do rapaz. Júlia se apavora ao ser abordada por Alex.

Sábado

Alex aceita participar do assalto à casa de Gui. Léo decide encerrar definitivamente o contrato com Lázaro. Diana ameaça acabar com a carreira de Lázaro. A churrascaria é invadida por fãs da banda 4.4.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Segunda-feira

Tião tem certeza de que Laura e Pedro tiveram um relacionamento. Helô sente ciúme do passado de Pedro. Sílvia comenta com Ciro sobre a visita de Pedro. Marina chega ao casamento de Tiago e Letícia.

Terça-feira

Tiago e Letícia se casam. Marina pede um emprego a Gigi. Tiago mostra a Letícia a foto de Isabela que recebeu. Elio confronta Tiago sobre Isabela Ciro ameaça Magnólia. Pedro conhece Marina.

Quarta-feira

Pedro alerta Marina sobre Magnólia. Magnólia afirma a Ciro que lhe dará dinheiro caso dê atenção à gravidez de Vitória. Yara tenta se reaproximar de Misael. Ciro surpreende Vitória na casa de sua mãe.

Quinta-feira

Vitória se desespera com a chegada de Ciro, que finge não a conhecer diante de Sílvia. Ciro marca um encontro com Magnólia. Vitória vai à casa do ex-marido e descobre que a amante de Ciro é sua mãe.

Sexta-feira

Vitória se desespera, foge, quase sofre um acidente e entra em trabalho de parto na rua. Ciro garante a Magnólia que não a ama mais. Edu visita Flávia. Tião acredita que Marina é Isabela.

Sábado

Tião ofende Marina, acreditando se tratar de Isabela, e lhe oferece dinheiro para sair do país. Gigi pede que Marina confie nela. Ciro impede que Sílvia visite Vitória. Fausto afirma que acabará com Magnólia.

Dois irmãos

Tv Verdes Mares, 22h05

Segunda-feira

Omar destrói seu quarto. Yakub não se rende ao apelo dos pais e avisa que o irmão não irá morar com ele em São Paulo. Omar volta de São Paulo. Halim promete à esposa que trará Omar de volta.

Terça-feira

Halim convoca Nael para ir com ele atrás de Omar. Os dois iniciam a busca pela cidade. Militares invadem a cidade. Laval é preso pelos militares. Yakub volta para casa e encontra Nael.

Quarta-feira

Omar vê Laval ser agredido e levado preso por militares. Omar e Nael sofrem com a perda de Laval. Estelita sofre com a morte de um de seus macacos. Zana manda Nael procurar Halim.

Quinta-feira

Nael encontra Halim e tem dificuldade de convencê-lo a voltar para casa. Omar sofre. Omar ataca Halim Uma forte tempestade atinge a cidade. Yakub prepara o projeto para um grande hotel.

Sexta-feira

Toda a cidade é inundada. Omar volta transtornado e agride Yakub. Nael relembra os conselhos que recebeu de Halim e de tudo que aprendeu com a história dos dois irmãos.

Sábado

Não há exibição.